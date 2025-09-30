Respalda Congreso exigencia de Alma Portillo para que resuelvan crisis de drenaje en Parral

Publicidad - LB2 -

En el Pleno del Poder Legislativo de Chihuahua, se aprobó el exhorto de la diputada Alma Portillo, de Movimiento Ciudadano para la implementación inmediata de un plan integral de atención, saneamiento, reparación y control sanitario en las zonas afectadas por el colapso del sistema de drenaje en Hidalgo del Parral.

Chihuahua, Chih .– Las gestiones de la legisladora emecista, incluyen la intervención la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, para la emisión de una declaratoria estatal de riesgo en zonas donde habitantes viven expuestos al derrame de contaminantes a cielo abierto.

En su intervención, evidenció la legisladora que existen múltiples derrames de aguas residuales, que representan un grave riesgo para la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida.

Dijo que miles de personas padecen por este riesgo derivado de la inacción de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y una vez más denunció que la dependencia incurre con la inacción en su gestión en una clara violación sistemática del derecho al agua y ahora en el derecho al saneamiento

“No actúa por responsabilidad, no por vocación; sino por la crítica mediática, eso no es gobernar, es administrar crisis y evitar el señalamiento político”

Donde se intervención urgió a que se atienda este gran problema de salud pública a través de un Plan de Emergencia Sanitaria y establece acciones específicas que deben ejecutarse en un plazo de 48 a 72 horas, incluyendo:

Saneamiento inicial, desinfección y despliegue de brigadas;

Reparación urgente de infraestructura colapsada;

Monitoreo bacteriológico del agua y publicación de resultados semanales.

Debido al desinterés de la Junta Municipal por atender la crisis en el saneamiento en su pronunciamiento, pidió a la Comisión Nacional del Agua CONAGUA a inspeccionar descargas contaminantes y coordinar acciones de remediación.

La legisladora advirtió que, de persistir la omisión institucional, se promoverán amparos, denuncias y sanciones administrativas y patrimoniales contra los funcionarios responsables.

La propuesta fue aprobada por los 26 legisladores presentes

