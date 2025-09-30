Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 30, 2025 | 16:25
    InicioEstado

    Respalda Congreso exigencia de Alma Portillo para que resuelvan crisis de drenaje en Parral

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    En el Pleno del Poder Legislativo de Chihuahua, se aprobó el exhorto de la diputada Alma Portillo, de Movimiento Ciudadano para la implementación inmediata de un plan integral de atención, saneamiento, reparación y control sanitario en las zonas afectadas por el colapso del sistema de drenaje en Hidalgo del Parral.

    Chihuahua, Chih .– Las gestiones de la legisladora emecista, incluyen la intervención la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, para la emisión de una declaratoria estatal de riesgo en zonas donde habitantes viven expuestos al derrame de contaminantes a cielo abierto.

    En su intervención, evidenció la legisladora que existen múltiples derrames de aguas residuales, que representan un grave riesgo para la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida.

    - Publicidad - HP1

    Dijo que miles de personas padecen por este riesgo derivado de la inacción de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y una vez más denunció que la dependencia incurre con la inacción en su gestión en una clara violación sistemática del derecho al agua y ahora en el derecho al saneamiento

    “No actúa por responsabilidad, no por vocación; sino por la crítica mediática, eso no es gobernar, es administrar crisis y evitar el señalamiento político”

    Donde se intervención urgió a que se atienda este gran problema de salud pública a través de un Plan de Emergencia Sanitaria y establece acciones específicas que deben ejecutarse en un plazo de 48 a 72 horas, incluyendo:

    Saneamiento inicial, desinfección y despliegue de brigadas;
    Reparación urgente de infraestructura colapsada;
    Monitoreo bacteriológico del agua y publicación de resultados semanales.

    Debido al desinterés de la Junta Municipal por atender la crisis en el saneamiento en su pronunciamiento, pidió a la Comisión Nacional del Agua CONAGUA a inspeccionar descargas contaminantes y coordinar acciones de remediación.

    La legisladora advirtió que, de persistir la omisión institucional, se promoverán amparos, denuncias y sanciones administrativas y patrimoniales contra los funcionarios responsables.

    La propuesta fue aprobada por los 26 legisladores presentes

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 033 | Proveduría en Frontera con Luis Felipe Quintana

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Preveeduría en la Frontera con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Instalan Consejo Comunitario en la colonia México 68 en Ciudad Juárez

    El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien...
    Juárez / El Paso

    Presentan a “Dabita”, la botarga de DABA

    La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), presentó este día a “Dabita”, la...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.