Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 23, 2025 | 17:30
    InicioEstado

    Respalda Carla Rivas la Ley de Indulto impulsada por la Gobernadora Maru Campos

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Durante la sesión del Congreso del Estado, la diputada Carla Rivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que la reforma impulsada por la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, mediante la cual se fortalece y actualiza la Ley de Indulto del Estado de Chihuahua, en una verdadera herramienta de justicia social.

    Chihuahua, Chih .- En su mensaje en tribuna, Rivas Martínez destacó que la reforma no es una modificación legal más, sino un paso histórico hacia un sistema de justicia más sensible, humano y cercano a la realidad de las personas, pues el indulto deja de ser una figura lejana y excepcional, para convertirse en una herramienta de justicia social.

    “En tiempos en los que muchas veces la política se percibe distante o fría, hoy vemos una muestra de voluntad política y de humanidad. La Gobernadora ha escuchado las voces de mujeres que, tras las rejas, no solo cargan con una sentencia judicial, sino también con una historia de violencia, abandono o pobreza”, puntualizó.

    - Publicidad - HP1

    La diputada local reconoció el liderazgo de la Gobernadora Maru Campos por abrir las puertas al diálogo con colectivos, defensoras de derechos humanos y especialistas en justicia restaurativa, lo que permitió que esta propuesta surgiera del intercambio y la empatía.

    “El indulto se convierte en una herramienta real para equilibrar la balanza, para corregir cuando el rigor de la ley no ha sabido comprender la complejidad de la vida humana y las circunstancias que llevan a una persona a una situación que le pueda cambiar la vida”, expresó la legisladora panista.

     

    Rivas subrayó que Chihuahua ocupa uno de los primeros lugares del país en número de mujeres privadas de la libertad, muchas de ellas madres, adultas mayores, mujeres indígenas o con discapacidad que enfrentan un sistema que no siempre comprende sus contextos.

    “Esta reforma reconoce esa realidad, y eso es un acto de justicia. Porque la justicia no debe ser únicamente castigo; también debe ser comprensión, reparación y esperanza”, finalizó.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 053 | México investiga a empresarios de EEUU por tráfico de combustibles

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En Los Analistas ADN, David...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Villalobos impulsa reforma para transformar espacios públicos en zonas libres de riesgo

    Con el objetivo de garantizar espacios públicos seguros y adecuados para niñas, niños y...
    Estado

    Va morena a que cada presidencia seccional reciba obligatoriamente un 5% del presupuesto anual de su municipio: Oscar Avitia

    Cambios en la Ley de Egresos, terminaría con discrecionalidad en dar recursos a comunidades...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.