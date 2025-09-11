Respalda Arturo Medina a Oscar Avitia en búsqueda de reconocimiento a educadores comunitarios del CONAFE

Publicidad - LB2 -

Arturo Medina, Coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua, acompañó a educadoras y educadores que trabajan para comunidades de la entidad a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo, en la celebración del 54 aniversario de la institución.

Chihuahua, Chih .- En el contexto de dicho aniversario, el Diputado Óscar Avitia, del Grupo Parlamentario de Morena, presentará una iniciativa para que el día 11 de septiembre de cada año sea considerado como el día de las y los educadores comunitarios del CONAFE.

Medina reconoció el compromiso de Avitia Arellanes con las y los educadores chihuahuenses y señaló que el reconocimiento planteado en la citada iniciativa, es un paso importante en la lucha por la justicia y la visibilización del trabajo de las mujeres y hombres que dan lo mejor de sí para que comunidades enteras, sobre todo del medio rural y de poblaciones indígena, puedan acceder a oportunidades de educación.

- Publicidad - HP1

“La labor de enseñar no es sencilla, menos en condiciones que no son las mejores para hacerlo, pero quienes mediante el CONAFE lo hacen, convierten este reto en una realidad de esperanza”, finalizó Medina quien se puso a disposición de las y los educadores presentes para contribuir en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo.

Medina reiteró que es tarea de todas y todos los servidores públicos, hacer lo necesario para que las condiciones en las que trabajan sean mejores y para que su esfuerzo y compromiso con Chihuahua sean siempre reconocidos con el corazon, pero también con hechos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.