Respalda Alma Portillo a Álvarez Máynez por carta sobre Gaza a la presidenta Sheinbaum

“México debe recordar su historia y legado humanitario”.

Chihuahua, Chih .- La legisladora Alma Portillo Lerma, de Movimiento Ciudadano, respaldó el llamado urgente que realizó el coordinador Nacional de su partido, para solicitar a la Presidencia de la República, se posicione formalmente ante los acontecimientos en la Franja de Gaza.

En concordancia con Álvarez Máynez, la legisladora parralense mencionó que es evidente una respuesta desproporcionada que atenta contra los derechos humanos de las personas y que México no debe permanecer indolente.

Además, insistió que nuestro país está obligado a actuar con total inteligencia diplomática, como en casos de antaño donde ha defendido a los pueblos que han sido perjudicados por regímenes dictatoriales y por ello, urge que nuestro país reivindique su postura de neutralidad y pacifismo como ha ocurrido en los recientes momentos de la historia.

Y lo más importante, no poner por encima posturas ideológicas o aceptar presiones ajenas a una postura de defensa de los derechos humanos, ante este conflicto internacional, finalizó.

