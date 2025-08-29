Resalta Morena crecimiento en Chihuahua y plantea reforma al INE

Publicidad - LB2 -

Morena asegura tener 282 mil nuevos militantes en Chihuahua y se perfila con ventaja electoral rumbo a 2027.

Chihuahua, Chih. (ADN/Raúl Ruiz) – En su reciente visita a Chihuahua, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, destacó el crecimiento de la militancia en el estado, donde aseguró que ya se contabilizan 282 mil nuevos afiliados.

Según explicó, esta expansión es reflejo del respaldo ciudadano al proyecto de la llamada Cuarta Transformación y de los trabajos de organización realizados por la dirigencia estatal.

Alcalde señaló que, pese a las tensiones que en su momento advirtió Ricardo Monreal sobre una posible ruptura interna, en Chihuahua se percibe cohesión entre las distintas corrientes del partido.

Subrayó que la unidad se fortalece con el compromiso de los aspirantes a cargos públicos, quienes además de promover la afiliación, han impulsado proyectos como la creación de polos de desarrollo regional y la instalación de centros educativos infantiles.

De acuerdo con encuestas recientes mencionadas por la dirigente, Morena cuenta con una ventaja del 51% de intención de voto en la entidad, frente al 28% del PAN, el 8% del PRI y el 3% de Movimiento Ciudadano.

Con esos números, Alcalde aseguró que existe una oportunidad histórica para que Chihuahua deje atrás al panismo en el gobierno estatal en 2027, consolidando un nuevo mapa político en la región.

La líder morenista también informó que el partido tiene en marcha un plan de fortalecimiento municipal en Chihuahua, en el cual se incluyen todos los alcaldes de extracción morenista, entre ellos el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

Señaló que este programa busca afianzar la presencia del partido en el ámbito local y robustecer la gestión de los ayuntamientos.

En su mensaje, Alcalde añadió que Morena trabaja en una propuesta de reforma para que exista un solo Instituto Nacional Electoral en el país, lo que implicaría la desaparición de los órganos estatales.

El planteamiento, dijo, tiene como objetivo garantizar la representatividad de las minorías y consolidar un sistema más uniforme de organización electoral.

Finalmente, la presidenta de Morena reiteró que la fuerza del partido en Chihuahua depende no solo de su capacidad de sumar militantes, sino de mantener un rumbo común de cara a los próximos procesos electorales.

En ese sentido, subrayó que las cifras actuales y los proyectos en marcha confirman que el estado se perfila como uno de los bastiones más relevantes para el partido en el norte del país.

