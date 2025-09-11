Resalta Alejandro Pérez Cuéllar firmeza de Claudia Sheinbaum en política exterior

Publicidad - LB2 -

El diputado juarense reconoció la conducción con dignidad y prudencia del gobierno federal en el ámbito internacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el legislador juarense Alejandro Pérez Cuéllar destacó el manejo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de política exterior, como parte del debate en torno al primer informe de gobierno federal.

El diputado subrayó que México se ha conducido con dignidad y firmeza en el escenario internacional, defendiendo la soberanía y manteniendo relaciones de cooperación con diversas naciones, particularmente con Estados Unidos, pese a los retos que representan liderazgos complejos como el del actual presidente Donald Trump.

“México demuestra al mundo que su voz se escucha con respeto y con autoridad. Bajo el liderazgo de nuestra Presidenta, la Doctora Claudia Sheinbaum, nuestro país se ha conducido con dignidad y firmeza en el concierto internacional, defendiendo la soberanía y construyendo puentes de cooperación”, expresó Pérez Cuéllar.

El legislador resaltó que la política exterior de Sheinbaum ha sido ejemplar, combinando prudencia y firmeza bajo los principios de paz, entendimiento mutuo, prosperidad compartida y respeto a la dignidad humana.

Añadió que esta estrategia ha tenido un impacto positivo en la economía nacional, contrario a los pronósticos adversos. “Nuestra economía también manda un mensaje de fortaleza al mundo, inversión extranjera directa histórica por más de 36 mil millones de dólares en el primer semestre y un incremento del 13.8% en visitantes internacionales”, precisó.

Finalmente, Pérez Cuéllar refrendó su compromiso, como integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de respaldar las políticas de la presidenta Sheinbaum en favor de todas y todos los mexicanos.