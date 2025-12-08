Reportan daños a patrullas y vehículos civiles tras ataque armado en Madera

Publicidad - LB2 -

Emboscada a policías municipales en Madera deja siete vehículos dañados pero sin víctimas.

Madera, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El ataque armado registrado en el municipio de Madera generó una amplia movilización policial luego de que un grupo de civiles armados emboscara a elementos municipales, dejando como saldo daños a varias unidades oficiales y vehículos particulares, sin que se reportaran heridos o fallecidos.

Autoridades estatales confirmaron que la agresión ocurrió en un tramo carretero cercano a la cabecera municipal, una zona conocida por su difícil acceso y por antecedentes de violencia ligada a disputas criminales.

El Fiscal General del Estado, César Jáuregui, informó que los agentes agredidos solicitaron apoyo tras ser sorprendidos por sujetos fuertemente armados.

De inmediato, elementos de la Agencia Estatal de Investigación se desplazaron hacia el sitio, localizado en el camino que conecta Madera con Largo Maderal. Fue en las inmediaciones del panteón municipal donde localizaron cuatro patrullas de Seguridad Pública Municipal con múltiples impactos de arma de fuego.

De acuerdo con los reportes preliminares, ninguna de las personas que viajaban en las unidades oficiales resultó lesionada, lo que fue confirmado por la Fiscalía al descartar decesos o desapariciones entre los agentes municipales.

Este tipo de ataques, que buscan amedrentar a las corporaciones de seguridad locales, ha sido recurrente en distintas zonas serranas del estado debido a la presencia de grupos armados con capacidad de movilidad y fuego considerable.

En la escena también se encontraron dos vehículos civiles calcinados: una camioneta pick up, presuntamente de la marca Ford, y una SUV Dodge Durango. Ambos presentaban daños totales por incendio, lo que sugiere que pudieron haber sido utilizados o abandonados por los agresores durante su escape.

Personal de Servicios Periciales recuperó casquillos de diversos calibres, entre ellos .223, 7.62×39, .308 y .50, indicativos del uso de armas de alto poder.

Horas más tarde, en la brecha que comunica al poblado de Nuevo Madera con Año de Hidalgo, autoridades localizaron otra camioneta, una Chevrolet Silverado modelo aproximado 2020, también incendiada y abandonada.

En ese punto se aseguraron casquillos adicionales de calibres .223 y 7.62×39 milímetros, lo que refuerza la hipótesis de que el grupo armado utilizó varias rutas para dispersarse tras la agresión inicial.

La Fiscalía estatal continúa con los trabajos periciales y el análisis de la escena para determinar el número de agresores y las posibles rutas de escape.

Aunque no se han anunciado detenciones, la autoridad señaló que el despliegue operativo se mantiene en la región con el objetivo de inhibir nuevos incidentes y brindar seguridad a los habitantes de Madera y sus comunidades rurales.

