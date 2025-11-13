Movil - LB1A -
    noviembre 13, 2025 | 23:33
    Reporta Senador Mario Vázquez accidente carretero sin lesiones graves

    POR Redacción ADN / Staff
    El legislador y cinco acompañantes resultan con golpes menores tras colisión con tráiler en la ruta Namiquipa–Bachíniva.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El senador panista Mario Vázquez resultó ileso luego de un accidente carretero registrado este miércoles en la carretera Namiquipa–Bachíniva, donde la camioneta en la que viajaba fue impactada lateralmente por un tráiler de dimensiones excedidas que transportaba una trilladora agrícola. Pese a lo aparatoso del choque, tanto el legislador como sus cinco acompañantes fueron valorados en el lugar sin que se detectaran lesiones de consideración.

    De acuerdo con los primeros reportes, la unidad del Senado circulaba de regreso a la ciudad de Chihuahua tras una reunión con productores de Namiquipa, en la que se discutieron los alcances de la nueva Ley de Aguas. En un tramo de la vía, un tráiler que transportaba maquinaria pesada habría rozado la camioneta, provocando daños visibles en la carrocería y obligando a detener la marcha.

    Paramédicos locales acudieron al sitio para revisar al conductor y a los integrantes de la comitiva, quienes presentaron únicamente golpes menores y raspones derivados del impacto. No fue necesario su traslado a un hospital y todos permanecen fuera de peligro, según confirmaron fuentes cercanas al legislador.

    El percance generó retrasos momentáneos en la circulación mientras autoridades municipales y estatales realizaban las primeras diligencias. Elementos de Seguridad Vial tomaron conocimiento del incidente y revisan las condiciones del tráiler involucrado, así como la maniobra que derivó en el roce lateral con la unidad oficial.

    El equipo del senador informó que Mario Vázquez retomó su agenda tras la valoración médica y que se mantendrá atento al seguimiento de las investigaciones. El tramo donde ocurrió el choque es utilizado con frecuencia para el traslado de maquinaria agrícola y suele presentar riesgos por el tránsito de vehículos de gran tamaño en caminos estrechos.

    Las autoridades continuarán las indagatorias para determinar responsabilidades y establecer si el tráiler cumplía con los permisos y medidas de seguridad requeridos para transportar equipo de dimensiones excedidas en esa región del estado.

