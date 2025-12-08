Reporta Gobernación Estatal 336 inspecciones y 19 clausuras en Chihuahua durante la última semana

Publicidad - LB2 -

Dieciséis de los establecimientos clausurados se ubicaron en Ciudad Juárez, según la Subsecretaría de Gobernación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante la semana del 1 al 7 de diciembre, la Subsecretaría de Gobernación del Estado realizó un operativo intensivo de inspección a establecimientos con venta o distribución de bebidas alcohólicas, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.

En total, se efectuaron 336 revisiones, de las cuales 306 correspondieron a negocios de este giro en distintos municipios de la entidad.

- Publicidad - HP1

El balance oficial detalla que las acciones derivaron en 19 clausuras, concentrándose la mayoría de ellas en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las autoridades estatales, estas medidas buscan asegurar condiciones de operación adecuadas, evitar irregularidades administrativas y reducir riesgos asociados al incumplimiento de permisos, horarios y lineamientos regulatorios.

En la capital del estado se clausuraron dos establecimientos: la tienda de abarrotes “Extra Hochimin”, por violación de giro, y el restaurante bar “The Normal”, al detectarse operación fuera de horario y la ocurrencia de una riña dentro del local.

En Meoqui, la tienda de abarrotes “El Pozo” también fue cerrada por operar fuera del giro permitido.

En Ciudad Juárez se registraron 16 clausuras, principalmente por operar sin permiso, violación de giro, permisos provisionales vencidos u operar fuera de horario.

Entre los negocios sancionados se encuentran tiendas de abarrotes como “Modelorama 82”, “Modelorama 132”, “Six La Escondida” y “Súper Six Oasis”; además de diversos salones de eventos, entre ellos “Jardín de Eventos Adilum”, “Terraza y Jardí D´Cano”, “Tulum Jardín de Eventos”, “Terraza Malov”, “Terraza la Cantera”, “Tuscani Jardín Terraza” y “Jardín del Solar”.

También fueron clausurados el establecimiento deportivo Desert Pádel Club, la cantina “Terraza Sendero” y el restaurante bar “Totos”.

Las autoridades explicaron que, en algunos casos, los negocios operaban sin la documentación necesaria, mientras que otros excedían los horarios permitidos o realizaban actividades ajenas al giro autorizado.

Estos factores, señalaron, obligan a la autoridad a aplicar sanciones para mantener orden y seguridad en los puntos de venta de bebidas alcohólicas.

El Gobierno del Estado reiteró su exhorto a propietarios y encargados a revisar que sus establecimientos cumplan con la normatividad aplicable, a fin de evitar sanciones y promover una operación responsable.

También señaló que los operativos continuarán de manera regular en todo el territorio estatal como parte de las acciones de supervisión permanente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.