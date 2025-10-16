Rendirá informe legislativo el diputado Pedro Torres Estrada en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El legislador de Morena destacó iniciativas en transporte, educación, salud, seguridad y derechos humanos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, presentará este viernes su informe legislativo ante la ciudadanía juarense, donde dará a conocer los avances, iniciativas y propuestas impulsadas durante su gestión.

Torres Estrada resaltó que su agenda legislativa se ha centrado en temas como movilidad, educación, salud, seguridad, derechos humanos, fortalecimiento municipal, gestión del agua y desarrollo rural, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias chihuahuenses.

Entre las propuestas más relevantes, destacó la regulación de plataformas digitales en aeropuertos como alternativa ante los altos cobros de concesionarios tradicionales, así como el restablecimiento de la ruta El Porvenir, que beneficiaría a miles de habitantes del Valle de Juárez. También promovió reformas para que el transporte público en Chihuahua sea más digno y seguro.

En materia educativa, el legislador morenista impulsó la inclusión de sindicatos en la nueva reglamentación de educación media superior, además de exigir la liberación de recursos económicos pertenecientes a asociaciones de padres de familia.

Torres Estrada también presentó la iniciativa conocida como “Ley Alina”, que busca proteger a mujeres víctimas de violencia de género que actúan en legítima defensa, e impulsó reformas para erradicar el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. Asimismo, propuso la capacitación obligatoria en igualdad de género para servidores públicos.

En el ámbito de la salud, exhortó al Gobierno del Estado a resolver el desabasto de medicamentos y la falta de especialistas, además de vigilar la correcta administración de los recursos. También llamó a crear un fondo de vivienda para trabajadores al servicio del Estado.

Como integrante de las comisiones de Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, Agua y Desarrollo Rural y Ganadería, el diputado ha promovido iniciativas para fortalecer la figura de la Sindicatura, transmitir en vivo las sesiones de Cabildo y priorizar el acceso al agua para consumo humano, así como el reconocimiento de la mujer rural.

“Legislar es servir al pueblo. Este informe es una oportunidad para rendir cuentas y renovar nuestro compromiso de construir un Chihuahua más justo, más seguro y con mejores oportunidades para todas y todos”, expresó el diputado.

El evento se llevará a cabo en Ciudad Juárez, en un formato abierto a la ciudadanía y representantes sociales, como parte de los ejercicios de transparencia y rendición de cuentas del Congreso del Estado.