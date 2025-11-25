Reitera Roberto Carreón llamado para retirar reforma a Ley de Aguas Nacionales

Publicidad - LB2 -

Diputado del PAN advierte impacto negativo en productores y exige diálogo con la Federación.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua volvió a alzar la voz ante la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales promovida por el Gobierno Federal. En tribuna, el diputado panista Roberto Carreón Huitrón retomó el exhorto presentado previamente por su homólogo Arturo Zubía Fernández, en el que se solicita a la presidenta electa Claudia Sheinbaum que retire la propuesta legislativa, señalando afectaciones directas a productores agrícolas, transportistas y comunidades rurales.

Carreón subrayó que una de las principales preocupaciones radica en la prohibición para transmitir concesiones de agua entre particulares, lo que, según organizaciones del sector, generaría incertidumbre jurídica y depreciación de las tierras agrícolas. En este sentido, consideró que se estaría vulnerando el derecho de propiedad y el principio constitucional de irretroactividad, al permitir que la Comisión Nacional del Agua reasigne las concesiones que anteriormente eran transferibles entre privados.

Durante su intervención, el legislador explicó que la molestia de los productores no es aislada, sino parte de un movimiento nacional encabezado por el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y agrupaciones de transportistas. Dichos colectivos han intensificado sus protestas con bloqueos carreteros, cierres de aduanas y paros técnicos en al menos veinte entidades del país, como forma de presión ante lo que consideran una crisis estructural del campo mexicano.

El diputado chihuahuense detalló que, además de las implicaciones jurídicas de la reforma, el sector enfrenta una situación económica crítica: un aumento de hasta el 50% en los costos de producción en los últimos cinco años, mientras que el precio del maíz —cultivo base en el norte del país— ha caído más del 50% desde 2022. A ello se suma la creciente inseguridad en zonas agrícolas, marcada por extorsiones, cobros de piso y asesinatos de líderes rurales, factores que han ahondado el malestar social en comunidades productoras.

Carreón también criticó que la iniciativa presidencial carece de una perspectiva intercultural, al no garantizar de forma clara los derechos de los pueblos indígenas al acceso y manejo del agua en sus territorios. En este punto, enfatizó que cualquier modificación legal en torno a este recurso debe tomar en cuenta los contextos locales, culturales y productivos del país, particularmente en regiones como Chihuahua, donde los conflictos por el agua han sido históricamente complejos.

En su posicionamiento final, el legislador solicitó formalmente que una comitiva de diputadas y diputados del Congreso de Chihuahua sea recibida por la presidenta Claudia Sheinbaum para presentar las preocupaciones del sector. Recordó que el Congreso local ya ha expresado de manera institucional su rechazo a la reforma propuesta, e insistió en la necesidad de una revisión profunda y participativa de la iniciativa, que permita preservar tanto la productividad agrícola como la seguridad jurídica de quienes viven del campo.

