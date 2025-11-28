Reitera Alma Portillo compromiso legislativo con derechos de las mujeres en su Primer Informe

Publicidad - LB2 -

Presenta propuestas en materia de cuidado, violencia digital y empleo para madres jefas de familia.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En la presentación de su Primer Informe de actividades legislativas, la diputada Alma Portillo Lerma, representante de Parral por Movimiento Ciudadano, reiteró su compromiso con una agenda centrada en la defensa y ampliación de los derechos de las mujeres en el estado de Chihuahua. En el acto, la legisladora subrayó que los temas de equidad, justicia y protección a las mujeres han marcado el rumbo de su primer año de trabajo en el Congreso del Estado.

Uno de los ejes centrales de su labor ha sido la iniciativa que propone una exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante el primer año de empleo formal para madres jefas de familia que se reincorporen al mercado laboral. Según explicó Portillo, esta medida busca incentivar la reintegración económica de mujeres que sostienen a sus familias, aliviando la carga fiscal y facilitando su estabilidad financiera.

- Publicidad - HP1

En el rubro de seguridad y acceso a la justicia, destacó una reforma que plantea incluir como agravante del delito de feminicidio cuando este se cometa contra mujeres pertenecientes a pueblos originarios o afrodescendientes. Esta propuesta parte del reconocimiento de que existen sectores históricamente vulnerados que requieren protección reforzada por parte del Estado.

Alma Portillo también abordó temas de fortalecimiento institucional, al impulsar una iniciativa que obliga a los municipios a conformar unidades de atención a la violencia familiar y de género dentro de sus corporaciones de seguridad pública. De igual manera, propuso ampliar las facultades de los institutos municipales de las mujeres para hacer más efectiva la política pública local en favor de la equidad de género.

Otro aspecto relevante de su informe fue la iniciativa en materia de violencia digital de género, que busca prevenir la reincidencia en este tipo de delitos y mejorar los mecanismos de atención a las víctimas. Esta reforma tiene como objetivo reforzar la respuesta institucional frente a una forma de agresión que ha ido en aumento, especialmente entre mujeres jóvenes.

Finalmente, Portillo Lerma resaltó su propuesta para reconocer constitucionalmente el derecho al cuidado, una acción legislativa que pretende garantizar que el Estado asuma responsabilidades en la creación de guarderías, asilos y centros de atención a personas con discapacidad. La diputada señaló que este derecho es vital para miles de mujeres que deben sacrificar oportunidades laborales o educativas debido a las tareas de cuidado no remuneradas.

“Estoy de lado de cada una de las mujeres del estado”, concluyó la legisladora, asegurando que continuará promoviendo leyes que impacten directamente en la vida cotidiana de las chihuahuenses, con el objetivo de construir una sociedad más equitativa y justa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.