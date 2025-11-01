Rehabilita Gobierno del Estado las Grutas de Coyame tras casi 30 años sin intervenciones

Publicidad - LB2 -

Con inversión superior a 700 mil pesos, mejoran infraestructura, alumbrado y seguridad del sitio turístico.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Luego de casi tres décadas sin recibir mantenimiento, el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Turismo, concluyó los trabajos de rehabilitación en el complejo turístico de las Grutas de Coyame, ubicadas en el municipio de Coyame del Sotol. La obra fue reinaugurada este fin de semana por el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, quien encabezó el corte de listón junto al alcalde Felipe Armando Reyes Mancha.

Con una inversión de 702 mil 825.24 pesos, el proyecto contempló la remodelación integral del centro de recepción de visitantes, así como una serie de mejoras para garantizar una experiencia segura y cómoda a los turistas que acuden a este emblemático sitio natural. El reacondicionamiento incluyó trabajos en el sistema eléctrico, alumbrado interior, sanitarios, acabados generales, señalética y barandales de seguridad dentro de las grutas.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con las autoridades estatales, las instalaciones no habían sido intervenidas desde 1996, lo que derivó en un marcado deterioro tanto en su infraestructura exterior como en los elementos de seguridad para el acceso y recorrido subterráneo. Con esta rehabilitación, se busca no sólo preservar el patrimonio natural, sino también fomentar el turismo regional y apoyar la economía local.

Las Grutas de Coyame son reconocidas por sus impresionantes formaciones de roca y cristales, resultado de procesos geológicos que datan de hace aproximadamente cinco millones de años. Estas estructuras subterráneas se formaron por la acumulación de carbonato de calcio provocado por el paso continuo del agua, creando paisajes únicos en el subsuelo chihuahuense.

Durante el evento de reinauguración, el secretario Edibray Gómez destacó la relevancia de conservar y promover destinos turísticos como Coyame, que permiten diversificar la oferta turística del estado más allá de los centros urbanos y los circuitos tradicionales. También agradeció el trabajo coordinado con el municipio para llevar a cabo esta rehabilitación.

Por su parte, el presidente municipal Felipe Armando Reyes señaló que la rehabilitación de las grutas representa una oportunidad para reactivar el turismo en la región y atraer visitantes interesados en la naturaleza, la geología y el ecoturismo. Agregó que el ayuntamiento continuará trabajando para fortalecer la infraestructura de servicios en la zona.

Las autoridades invitaron al público a visitar las Grutas de Coyame, resaltando que el complejo cuenta ahora con condiciones más adecuadas para recibir tanto a visitantes locales como a turistas nacionales e internacionales interesados en explorar una de las formaciones subterráneas más antiguas y singulares del norte del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.