Refuerza Movimiento Ciudadano su estructura con nuevos delegados de activismo en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Designan a José Alexis Mora Barrón como Delegado Estatal y a 12 subdelegados para fortalecer presencia territorial.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En un acto político encabezado por liderazgos estatales y nacionales, Movimiento Ciudadano en Chihuahua formalizó la toma de protesta de sus nuevos delegados de Activismo Político, como parte de una estrategia para fortalecer su presencia territorial de cara a los procesos electorales y al impulso de una agenda ciudadana en el estado.

La ceremonia fue presidida por Francisco Sánchez Villegas, coordinador estatal del partido, quien estuvo acompañado por el diputado federal Alfredo “El Caballo” Lozoya y por Jacobo Cheja, coordinador nacional de Activismo Político. Durante su mensaje, Sánchez Villegas enfatizó que los nuevos cuadros representan una “vanguardia naranja” comprometida con las causas sociales del norte del país y con la construcción de una alternativa política ante el centralismo y las prácticas tradicionales del poder.

- Publicidad - HP1

“Ustedes son la vanguardia Naranja para salir a las calles a decirle a las familias de nuestro norte que nunca más caminarán en soledad. Que en Chihuahua hay una Fuerza Naranja que camina y combate a su lado”, expresó el coordinador estatal durante el evento, en el que se destacó la conformación de una red de activismo con presencia regional.

José Alexis Mora Barrón fue nombrado Delegado Estatal de Activismo Político, mientras que otros 12 representantes rindieron protesta como subdelegados en distintas regiones de Chihuahua: Ramón Gil Cervantes Pasteur, Pablo Miguel González Royval, Kimberly Dariella Ceniceros Morales, Génesis Arizbeth Zubia Hernández, Carmen Lorena Domínguez López, Lorenzo Arredondo, Guadalupe Macías Segovia, Irvin Alonso Banca Lucio, Valentina Gutiérrez Chaparro, Julieta Navarro Galván y Edgar Morales Sosa.

El objetivo de esta estructura, según se explicó, será articular el trabajo territorial del partido a través de la movilización social, el diálogo ciudadano y el impulso de causas prioritarias como la protección de la economía familiar, la seguridad, la justicia y el fortalecimiento de la soberanía estatal frente al poder central.

La Coordinación Nacional de Activismo señaló que estos nombramientos forman parte de una estrategia más amplia de Movimiento Ciudadano para consolidarse como opción política viable en Chihuahua, mediante el trabajo directo con la ciudadanía y el impulso de liderazgos locales con arraigo en sus comunidades.

Este acto de renovación organizativa ocurre en un contexto político en el que Movimiento Ciudadano busca capitalizar el desencanto con los partidos tradicionales y proyectar una imagen de partido joven, participativo y conectado con las problemáticas sociales. La nueva estructura territorial será clave en sus aspiraciones para las próximas elecciones y para posicionar su narrativa de cambio en el panorama político estatal.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.