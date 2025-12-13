Refrenda Maru Campos coordinación con Sheinbaum en gira por la Sierra Tarahumara

Publicidad - LB2 -

La gobernadora expresó respaldo al Gobierno Federal durante la firma del decreto de restitución de tierras al pueblo ódami en Guadalupe y Calvo

Guadalupe y Calvo, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora de Chihuahua, *Maru Campos Galván, manifestó su compromiso de trabajar de manera coordinada con la presidenta de México, **Claudia Sheinbaum Pardo, durante el acto de firma del decreto presidencial para la restitución de tierras al **pueblo ódami, realizado en la comunidad de **Santa Tulita*, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Al dirigirse a la mandataria federal y a integrantes del gabinete, la titular del Ejecutivo estatal afirmó que el Gobierno del Estado está dispuesto a sumar esfuerzos, coordinar acciones y avanzar de manera conjunta frente a los retos que enfrenta el país, particularmente en regiones históricamente rezagadas como la Sierra Tarahumara.

- Publicidad - HP1

“La política de altura sabe coincidir en lo esencial y compartimos una convicción profunda”, expresó Campos Galván, al destacar la importancia de privilegiar el diálogo institucional y la cooperación entre los distintos órdenes de gobierno en beneficio de la población.

Durante su intervención, la gobernadora subrayó el *incremento presupuestal destinado a la región serrana, con inversiones en vivienda, salud y nutrición, así como la implementación del programa **Juntos por la Sierra Tarahumara*, enfocado en atender de manera integral las necesidades de las comunidades indígenas.

Asimismo, señaló que el Gobierno del Estado ha desplegado apoyos extraordinarios para enfrentar contingencias recientes, como la sequía más grave registrada en los últimos cinco años, la cual ha impactado de forma severa a amplias zonas del estado, en particular a la región serrana.

En referencia al decreto de restitución de tierras, Campos Galván sostuvo que esta acción refleja una ruta compartida entre los gobiernos estatal y federal, orientada a la justicia, la dignidad y el reconocimiento de los pueblos originarios, por lo que agradeció a la presidenta Sheinbaum la atención brindada a esta demanda histórica.

Finalmente, la gobernadora reiteró que existe coincidencia en el orgullo por la diversidad cultural y la riqueza de los pueblos indígenas, y afirmó que más allá de las diferencias políticas, la coordinación institucional es clave para avanzar en favor de la Sierra Tarahumara y de Chihuahua en su conjunto, al dar la bienvenida a la mandataria federal al estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.