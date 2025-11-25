Refrenda Maru Campos compromiso con la lucha contra la violencia hacia las mujeres

Publicidad - LB2 -

La gobernadora de Chihuahua se sumó al Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto hacia las Mujeres.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, refrendó el compromiso de su administración para trabajar por la seguridad, la justicia y la integridad de las mujeres en la entidad, al sumarse de manera virtual al Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto hacia las Mujeres, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La adhesión tuvo lugar durante la “conferencia del pueblo” encabezada por la mandataria federal, un acto simbólico en el que participaron todas las entidades del país, con el propósito de unificar esfuerzos institucionales para erradicar las distintas formas de violencia de género que persisten en México. En su mensaje, Campos Galván destacó que en Chihuahua las mujeres no están solas y cuentan con el respaldo de su gobierno.

“Vamos a caminar juntas por la seguridad y la justicia que los chihuahuenses merecen”, declaró la titular del Ejecutivo estatal, quien reiteró su disposición de colaborar estrechamente con la federación en la implementación de las políticas públicas previstas en esta iniciativa nacional.

El Compromiso Nacional contempla una serie de medidas para homologar marcos legales en las 32 entidades federativas, así como la ejecución de acciones concretas para prevenir y atender la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Entre los ejes que lo integran se encuentran el combate al acoso y abuso sexual, la mejora en la atención institucional a víctimas y el fortalecimiento de campañas de concientización.

El acto se realizó el 25 de noviembre, fecha reconocida internacionalmente por la Organización de las Naciones Unidas como un día para visibilizar la violencia de género y llamar a la acción de los gobiernos. En México, donde los feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres siguen siendo una preocupación nacional, este tipo de compromisos buscan establecer una política integral con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

En el caso de Chihuahua, entidad con un largo historial de casos emblemáticos de violencia feminicida, especialmente en Ciudad Juárez, el anuncio representa una reafirmación de voluntad política. Sin embargo, organizaciones civiles y colectivos feministas han insistido en que estos compromisos deben traducirse en acciones tangibles y presupuesto suficiente, para que no se queden solo en el ámbito declarativo.

La participación de Maru Campos se suma a un contexto nacional en el que los gobiernos estatales están llamados a coordinarse con la administración federal para implementar estrategias comunes. De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, el plan ya comenzó a ejecutarse en algunas regiones y contempla indicadores para evaluar el avance de cada entidad en materia de prevención y erradicación de la violencia de género.

