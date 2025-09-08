Reforzará Estado operativos de revisiones en Ceresos del estado

Publicidad - LB2 -

Autoridades de los distintos niveles de Gobierno que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz, acordaron mantener el trabajo de colaboración para reforzar los operativos e incrementar las revisiones al interior de los Centros de Reinserción Social (Ceresos) del estado.

Chihuahua, Chih .- Durante la sesión de trabajo que se desarrolló la mañana de este lunes, establecieron que en estas acciones continuará la participación de elementos de todas las corporaciones.

Se informó también que las corporaciones de seguridad del Estado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), mantuvieron presencia en los municipios de Guadalupe y Calvo, Moris, Madera, Nuevo Casas Grandes, Coyame, Aldama, Hidalgo del Parral, Chihuahua y Juárez.

- Publicidad - HP1

Los presentes evaluaron además los avances en materia de combate a la criminalidad registrados durante la última semana en la entidad, como parte de la coordinación entre instancias federales y estatales.

En el encuentro participaron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; los comandantes de la 5/a y 42/a zonas militares, Alberto Rodríguez y Alejandro Gutiérrez, respectivamente; el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya y el delegado de la Fiscalía General de la República, Ernesto Badillo.

También se contó con la presencia del coordinador estatal de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila; la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez y la encargada del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, Zaira Carrasco.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.