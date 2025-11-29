Reconocen a productos chihuahuenses con 34 medallas en concurso internacional de bebidas

Publicidad - LB2 -

Chihuahua obtuvo su mejor resultado histórico en el certamen México Selection by CMB, con 34 galardones, incluidos cinco “Gran Oro”.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En un hecho sin precedentes para la industria local, productos chihuahuenses de vino, sotol y cerveza artesanal fueron reconocidos con un total de 34 medallas durante la edición 2025 del concurso México Selection by Concours Mondial de Bruxelles, considerado el más prestigioso de su tipo en América Latina.

La entidad logró su mejor resultado histórico, superando sus propias marcas y consolidando su posicionamiento en la escena nacional e internacional de bebidas artesanales.

De acuerdo con los resultados oficiales, Chihuahua obtuvo cinco medallas Gran Oro, 23 medallas de Oro y seis de Plata, además de que un sotol y una cerveza recibieron la distinción especial de “Revelación”, el máximo reconocimiento que otorga el certamen.

Las evaluaciones se realizaron del 17 al 21 de noviembre en la ciudad de Chihuahua, donde participaron más de 40 jueces internacionales, entre sommeliers, productores y periodistas especializados de más de 10 países.

Los galardones abarcaron 13 vinos, 10 sotoles y 11 cervezas artesanales. Entre los productos destacados se encuentra el vino “Pinesque” de Bodegas Pinesque, que obtuvo cinco medallas Gran Oro, y el “Sotol Peña Blanca”, que no sólo recibió el máximo galardón, sino que fue reconocido como “Sotol Revelación”. Por su parte, la cerveza “Shica de Humo” de Cervecería Ancestrus también fue distinguida con Gran Oro y como “Cerveza Revelación”.

El secretario de Turismo de Chihuahua, Edibray Gómez Gallegos, celebró los resultados y señaló que estos premios son testimonio de la calidad que los productores locales han cultivado en los últimos años.

“Felicitamos a todos los productores e invitamos a la población a seguir posicionando estos productos en todo el mundo”, expresó el funcionario, destacando el papel de la innovación y la tradición en este crecimiento sostenido.

Las catas se realizaron a ciegas, una práctica habitual en concursos de esta índole para garantizar la imparcialidad del jurado.

Esta metodología añade un valor adicional a las preseas obtenidas, ya que subraya la calidad intrínseca de los productos sin que influya la marca, la región o el prestigio previo de los participantes.

Este desempeño no sólo refuerza el prestigio de las casas productoras chihuahuenses, sino que también impulsa el desarrollo económico local, abriendo nuevas oportunidades para la exportación y atracción de turismo enológico y gastronómico.

La proyección internacional de productos como los sotoles artesanales, vinos de altura y cervezas con perfil experimental pone a Chihuahua en el mapa global de bebidas premium, con identidad propia y raíces en la cultura del norte del país.

