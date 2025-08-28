Reconocen a escultor Sebastián como Chihuahuense Distinguido

Publicidad - LB2 -

En una reunión de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado de Chihuahua, se aprobó de manera positiva el dictamen que declara a Enrique Carbajal, conocido como “Sebastián”, como Chihuahuense Distinguido. Este reconocimiento resalta la importancia de la trayectoria del escultor y su contribución al arte en la región.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Durante la sesión, presidida por la diputada Rosana Díaz Reyes, se discutieron tres iniciativas que fueron sometidas a consideración del pleno.

La primera de ellas, que recibió aprobación, establece la primera semana de junio como la “Semana Estatal de la Bicicleta”.

Esta propuesta tiene como objetivo promover la movilidad sustentable, incentivar la práctica del ciclismo y contribuir a la mejora de la calidad del aire en el estado, así como prevenir enfermedades asociadas al sedentarismo.

Además, se aprobó una iniciativa que busca adicionar el artículo 47 Bis a la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Chihuahua. Esta adición establece el Deber de Conservación Activa de toda la infraestructura cultural inmueble que sea propiedad del Estado o que esté bajo su administración, asegurando así la preservación del patrimonio cultural de la entidad.

Otro de los puntos discutidos fue la propuesta de instituir un reconocimiento denominado “Sebastián, al mérito artístico por reconocimiento nacional o internacional”. Este reconocimiento tiene como finalidad honrar la trayectoria del escultor y fomentar el aprecio por el arte en el estado. Sin embargo, este último punto será turnado a discusión en comisiones unidas para su análisis detallado.

Entre los asistentes a la reunión se encontraban las diputadas Magdalena Rentería Pérez y Yesenia Reyes Calzadías, así como el diputado Roberto Carreón Huitrón. La participación activa de estos legisladores resalta el interés por impulsar iniciativas que beneficien la cultura y el arte en Chihuahua.

La aprobación de estas iniciativas muestra un compromiso por parte del Congreso del Estado para promover la cultura y el arte, así como para fomentar prácticas sustentables que beneficien a la comunidad. Con estas acciones, se busca no solo reconocer a figuras destacadas como Sebastián, sino también incentivar un entorno más saludable y culturalmente enriquecido en la región.

