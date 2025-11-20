Reconocen a Alegna González, Uziel Muñoz, Kenia Contreras y Juan de Dios Vázquez con el Premio Estatal del Deporte 2025

Publicidad - LB2 -

Los atletas fueron galardonados en ceremonia conmemorativa por su trayectoria y logros destacados.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de la conmemoración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, cuatro destacados exponentes del deporte chihuahuense fueron reconocidos con el Premio Estatal del Deporte (PED) 2025. Se trata de la marchista Alegna González, el lanzador de bala Uziel Muñoz, la atleta paralímpica Kenia Contreras y el entrenador Juan de Dios Vázquez, quienes fueron homenajeados en una ceremonia oficial realizada en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno.

La directora del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD), Teporaca Romero Del Hierro, encabezó el evento en compañía de autoridades estatales, entre ellas el secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez, así como representantes de los poderes Legislativo y Judicial. En su mensaje, Romero Del Hierro destacó el compromiso, disciplina y tenacidad de los galardonados, a quienes describió como embajadores del talento y el espíritu chihuahuense en competencias de talla internacional.

En la categoría de deportista femenil, la galardonada fue Alegna Ariday González Muñoz, reconocida por su trayectoria en marcha atlética y su participación internacional; en la rama varonil, el premio fue para Uziel Aarón Muñoz Galarza, destacado lanzador de bala. En deporte adaptado, el reconocimiento fue para Kenia Marlenne Contreras Román, mientras que en la categoría de entrenador fue premiado Juan de Dios Vázquez.

Los ganadores recibieron una medalla conmemorativa otorgada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), una estatuilla, una placa de reconocimiento y un estímulo económico. Aunque la convocatoria estipulaba un monto total de 110 mil pesos a dividir entre los premiados, el ICHD anunció que aportará recursos adicionales para garantizar que cada uno reciba 50 mil pesos, incluso en el caso de quienes ya han sido reconocidos en ediciones anteriores, como Alegna, ganadora del PED 2018.

Durante la ceremonia, los homenajeados expresaron su gratitud. Kenia Contreras compartió que su trayectoria ha estado marcada por la perseverancia y la voluntad frente a las adversidades. “Hoy demostramos que la voluntad y la perseverancia abren caminos”, señaló. Por su parte, Alegna González agradeció a la gobernadora Maru Campos por el respaldo al deporte estatal y por mantenerlo como una prioridad en la agenda pública.

Uziel Muñoz destacó que el camino para llegar hasta este reconocimiento no ha sido fácil, pero que el apoyo de su entorno ha sido fundamental para mantenerse firme. El entrenador Juan de Dios Vázquez también recibió aplausos por su labor formativa y por ser un referente en la preparación de nuevos talentos deportivos.

El evento también contó con la presencia del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla; del diputado presidente del Congreso del Estado, Guillermo Patricio Ramírez; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera; así como del subdirector de Desarrollo del Deporte del ICHD, Tomás Aguilera, y el marchista olímpico y ganador del PED 2024, Andrés Olivas Núñez.

Con esta entrega, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con el impulso al deporte como una herramienta de transformación social, desarrollo individual y orgullo colectivo para Chihuahua.

Galería

