Reconoce Máynez a Alma Portillo como referente nacional en lucha por el agua

Durante su participación en la Sesión Plenaria de legisladores de Movimiento Ciudadano, la diputada parralense, Alma Portillo, fue reconocida públicamente por el coordinador nacional, Jorge Álvarez Máynez, como figura clave en la defensa del derecho al agua en el estado y en la región norte del país.

Chihuahua, Chih .- “Me da mucho gusto que Alma se ha convertido en el gran referente de la lucha por el derecho al agua que tiene toda la gente de Chihuahua y particularmente de Parral”, señaló Jorge Máynez.

“Estamos muy orgullosos del trabajo legislativo, del trabajo parlamentario y de que no hayas dejado de trabajar al lado de las personas de Parral y de todo Chihuahua en temas tan importantes como el derecho al agua, querida Alma”, sostuvo el dirigente.

Asimismo, se reconoció su trabajo en colaboración con áreas clave como la Secretaría de Derechos Humanos e Inclusión Social y el equipo jurídico, para avanzar en litigios estratégicos que fortalezcan las herramientas institucionales y parlamentarias en la defensa de este derecho fundamental.

Las gestiones de la legisladora incluyen pronunciamientos, exhortos e iniciativas, que han impactado en la articulación de soluciones.

Tales como el amparo colectivo emitido para familias del Fraccionamiento San José III Etapa y la suspensión para el otorgamiento inmediato del líquido vital a habitantes de decenas de sectores.

También el exhorto para obligar a la Junta de Agua y Saneamiento de Parral a que se comparezca sobre el trabajo que se realiza para reparar las cientos de fugas de agua que aquejan al municipio y la obligatoriedad para hacer una revisión completa a la infraestructura hídrica.

En tanto, informó Alma Portillo que la sesión plenaria sirvió para delinear la próxima agenda legislativa nacional y en los estados.

Uno de los aspectos abordados fueron la seguridad pública, el acceso al agua para el futuro, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, un sistema de cuidados, un salario mínimo digno que aspire a los 10 mil pesos y una política de vivienda.

