    noviembre 21, 2025 | 14:40
    Reclama Maru Campos uso político de desfile por manta de apoyo a Marco Bonilla

    POR Redacción ADN / Staff.
    La gobernadora pidió respeto a los tiempos electorales tras mensaje proselitista durante el acto cívico del 20 de noviembre.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, calificó como una falta de respeto la aparición de una manta con contenido político en favor del alcalde de la capital, Marco Bonilla, durante el desfile cívico-militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

    El mensaje, desplegado por un contingente durante el evento oficial en la ciudad de Chihuahua, decía: “Marco, vamos por el KNOCKOUT en el 27”, en alusión a una posible candidatura para las elecciones estatales del 2027.

    Campos Galván señaló que tanto el edil capitalino como los participantes que portaron la manta incurrieron en una acción fuera de lugar, al mezclar un acto cívico con propaganda anticipada.

    “Creo que debemos ser muy respetuosos con los tiempos, hay una gobernadora”, expresó la mandataria al ser cuestionada tras el evento.

    La gobernadora, visiblemente incómoda, reaccionó en el momento del desfile levantándose de su asiento al percatarse del mensaje, aunque poco después regresó a su lugar sin emitir declaraciones inmediatas.

    Fue hasta el cierre del evento cuando manifestó su postura, haciendo énfasis en la importancia de no adelantar procesos políticos en actos oficiales del gobierno estatal.

    Campos reiteró que los funcionarios públicos deben conducirse con prudencia, especialmente en un contexto en el que aún falta un año para que concluya su administración.

    Subrayó que el respeto a los tiempos electorales no solo es una norma, sino un principio necesario para preservar la institucionalidad y el carácter cívico de este tipo de eventos.

    El gesto fue interpretado como un mensaje directo a quienes dentro de su propio partido, el PAN, ya comienzan a posicionarse con miras al proceso electoral de 2027.

    Marco Bonilla, quien actualmente gobierna la capital del estado, ha sido mencionado en círculos políticos como un posible aspirante a la gubernatura, aunque hasta el momento no ha confirmado intenciones formales.

    El episodio encendió el debate político en la entidad sobre los límites entre el servicio público y la promoción personal, así como el uso de eventos institucionales con fines políticos.

    Se espera que en los próximos días haya pronunciamientos de otros actores políticos sobre lo ocurrido, en un entorno cada vez más marcado por los reacomodos internos de cara a los próximos comicios.

