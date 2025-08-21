Reciben 70 personas de Chihuahua auxiliares auditivos gratuitos

Publicidad - LB2 -

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, en colaboración con la Fundación Telmex-Telcel, realizó la entrega de 70 auxiliares auditivos a personas con dificultades auditivas en la ciudad de Chihuahua.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – Esta acción forma parte de la iniciativa “Peso a Peso”, que busca facilitar el acceso a dispositivos auditivos de manera gratuita, promoviendo así la inclusión social y el bienestar de los beneficiarios.

El director del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte Fruns, subrayó la importancia del apoyo brindado por la Fundación Telmex-Telcel, resaltando que la inversión conjunta superó los 370 mil pesos, aportados en partes iguales por ambas instituciones. Este esfuerzo conjunto tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan desafíos auditivos, permitiéndoles integrarse plenamente en sus entornos familiares, educativos y laborales.

Durante su intervención, Eguiarte Fruns enfatizó que “cada auxiliar significa una historia que renace y una oportunidad para que las personas con discapacidad auditiva no se queden excluidas”. Este enfoque en la inclusión es fundamental para fomentar la autoestima y el bienestar emocional de los beneficiarios, quienes podrán disfrutar de una mejor comunicación con su entorno.

La distribución de los dispositivos auditivos comenzó esta semana en Ciudad Juárez, donde se beneficiaron a 100 personas. Posteriormente, la entrega continuó en Ciudad Cuauhtémoc, donde se otorgaron otros 70 auxiliares. Este proceso de entrega se realiza tras una convocatoria previa, que se lleva a cabo de manera periódica para actualizar el padrón de personas que requieren este tipo de apoyo.

El evento de entrega contó con la presencia de Emma Claudia Aguilar Leal, jefa de Mercadotecnia de Telmex Región Norte, y Hiram Mendoza Rodríguez, director de Rehabilitación del DIF Estatal. Ambos representantes manifestaron su compromiso con la causa y la importancia de seguir trabajando en conjunto para brindar apoyo a quienes más lo necesitan.

La iniciativa “Peso a Peso” no solo se limita a la entrega de auxiliares auditivos, sino que también busca crear conciencia sobre la importancia de la inclusión social y el acceso a servicios de salud para personas con discapacidades. Con este tipo de programas, se espera seguir avanzando en la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria.

