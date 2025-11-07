Recibe Maru Campos reconocimiento del CCE por apoyo al sector empresarial

Publicidad - LB2 -

La gobernadora fue distinguida durante el Foro Plan Chihuahua 2025 por su compromiso con la agenda energética del estado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue reconocida por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del estado por su respaldo al sector productivo local, en el marco del Foro Plan Chihuahua 2025: Agua y Energía, realizado recientemente en la capital del estado. El reconocimiento fue entregado por el presidente del organismo, Leopoldo Mares Delgado, durante un encuentro celebrado en Palacio de Gobierno.

La distinción, según expuso el líder empresarial, responde al compromiso que ha mostrado la mandataria con el impulso a la infraestructura energética e hídrica en Chihuahua, dos temas que han ganado prioridad en la agenda empresarial por su impacto directo en la competitividad y atracción de inversiones. El foro reunió a actores clave del sector público y privado para delinear estrategias que aseguren la sustentabilidad y el desarrollo económico a mediano y largo plazo.

Durante su intervención, Campos Galván señaló que este reconocimiento representa una motivación adicional para continuar trabajando de forma coordinada con la iniciativa privada y con organismos técnicos especializados. Subrayó que el desarrollo del sector energético en el estado es una tarea conjunta que requiere voluntad política, inversión y visión de futuro.

La gobernadora destacó además que su administración ha apostado por fortalecer las condiciones para que Chihuahua se consolide como un polo atractivo para nuevas industrias, especialmente en sectores intensivos en consumo energético, como el de semiconductores, manufactura avanzada y electromovilidad. En este sentido, el trabajo conjunto con empresarios ha sido clave para destrabar proyectos estratégicos.

En su mensaje, también reiteró la importancia de contar con una planeación integral que considere los desafíos del cambio climático, el crecimiento urbano y la escasez de agua, elementos que inciden directamente en la viabilidad de cualquier plan de expansión económica. “Los grandes proyectos no se logran en soledad”, afirmó la mandataria al agradecer el respaldo del CCE.

El evento, enfocado en generar propuestas para asegurar la disponibilidad de agua y energía en Chihuahua hacia 2025 y más allá, forma parte de una serie de encuentros que buscan alinear al sector gubernamental, la academia y la iniciativa privada en torno a un desarrollo sostenible. El Consejo Coordinador Empresarial, por su parte, reafirmó su disposición para mantener el diálogo con el Gobierno del Estado en temas clave para la región.

