octubre 14, 2025
    octubre 14, 2025 | 15:56
    Recibe Maru Campos reconocimiento a la excelencia y al mérito nogalero en nombre de Víctor Cruz Russek

    POR Redacción ADN / Agencias
    En el marco de la entrega de distinciones por el segundo Día Estatal de la Nuez Pecanera.

    Chihuahua, Chih .- La gobernadora Maru Campos encabezó la entrega de reconocimientos a la excelencia y al mérito nogalero, evento en el que recibió, junto al señor Jaime Cruz Russek, la distinción a nombre del empresario Víctor Cruz Russek, quien destacó por su visión y compromiso con la innovación de este sector.

    El evento tuvo lugar en Palacio de Gobierno en el marco del segundo Día Estatal de la Nuez Pecanera, cuya finalidad es resaltar la importancia de esta industria como emblema del estado.

    Al agradecer la distinción, la mandataria enfatizó que gracias al esfuerzo de cada familia que se dedica a esta actividad, Chihuahua cerró 2024 como el principal productor de nuez pecanera en México, con más del 60 por ciento de la cosecha total en el país.

    Subrayó que la entidad es también la exportadora número a nivel nacional con prácticamente 500 millones de dólares en ventas, por lo que el producto se ha posicionado en los mercados más exigentes del mundo, gracias a su calidad.

    “Este día es un reconocimiento a cada uno de ustedes, a las familias nogaleras, a los pequeños productores, a quienes madrugan para cuidar la cosecha y confían en la tierra, incluso cuando el agua escasea. Su trabajo no solo impulsa la economía del estado, también alimenta nuestra identidad”, destacó.

    Afirmó que esta celebración permite honrar una importante tradición agrícola en Chihuahua, así como destacar que este fruto representa el carácter de los habitantes del estado, que saben que lo que vale la pena requiere tiempo y trabajo.

    Recordó que el Gobierno del Estado trabaja hombro con hombro con esta actividad, en seguimiento a lo cual se implementan programas para equipamiento agrícola, fertilización básica y control sanitario.

    Explicó además que se trabaja para cuidar y aprovechar el agua mediante transferencia de tecnología y sensores de humedad, que ayudan a utilizar cada gota.

    Para hacer frente a la sequía, indicó, en 2024 se destinaron más de 500 millones de pesos (mdp) para respaldar a las y los productores, cifra que se duplicó este 2025 con una inversión de más de 1,000 mdp, para proteger a las familias que más lo requieren.

    Juan Barrio Aguirre, presidente de la mesa directiva de la Asociación de Productores de Nuez Pecanera del municipio de Chihuahua (Apronuez), reconoció el compromiso de la Gobernadora con el sector, así como a quienes conforman esta cadena que ha logrado que Chihuahua sea un referente en el país.

    La titular del Ejecutivo acompañada por Barrio Aguirre, entregó los reconocimientos a Bernardo Prado, presidente Nogaleros Asociados Paquinuez; José Alberto Corral, presidente de Nogaleros de Aldama; Samuel Chavarría, vicepresidente Apronuez de Recursos Hídricos y a Enrique Guevara, vicepresidente de Comunicación de Apronuez.

