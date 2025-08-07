Recibe Maru Campos a niños que representarán a México en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Publicidad - LB2 -

Son el primer equipo local en conseguir el pase al certamen que tendrá lugar el presente mes en Pensilvania, Estados Unidos.

Chihuahua, Chih .- La gobernadora Maru Campos recibió en Palacio de Gobierno al equipo de beisbol infantil de la categoría 11-12 años “El swing perfecto”, cuyos integrantes representarán a México en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas (LLWS, por sus siglas en inglés).

Durante la convivencia, la mandataria estatal felicitó a los deportistas infantiles por sus logros a tan corta edad, y los alentó a disfrutar al máximo del próximo certamen, a luchar por sus sueños y a enorgullecerse de ser chihuahuenses.

Les aseguró que como titular del Ejecutivo, le llena de orgullo el saber que el deporte que se hace en Chihuahua, es reconocido a nivel internacional, y enfatizó a los presentes que contarán con el apoyo no solo de la entidad, sino de todos los mexicanos.

El torneo se realizará el presente mes en Pensilvania, Estados Unidos, con la participación de 10 equipos internacionales, entre ellos México, Taiwán, Australia, Canadá, Aruba, República Checa, Japón, Venezuela, Panamá y Puerto Rico, así como de 10 representativos de la nación sede.

El coach de “El swing perfecto”, Esteban Gallardo, explicó que son el primer conjunto en la historia de Chihuahua, en conseguir el pase a la Serie Mundial de Ligas Pequeñas para representar a México.

“Nos tenemos que sentir muy orgullosos, fuimos el equipo con los niños más pequeños y con menos integrantes y logramos salir adelante. Los chicos están muy contentos de verla, Gobernadora, y están tranquilos. Sabemos jugar beisbol y este deporte se juega igual aquí, que en cualquier parte”, comentó.

La escuadra chihuahuense está conformada por Gregorio “Goyito” Madrid, pitcher y primera; Iker Castañeda, pitcher e infield; Iker Sáenz, pitcher y segunda; Brandon Acevedo, tercera y pitcher; Diego Acosta, pitcher y filder, e Ian Cano, cátcher.

La completan Elías Martínez, filder; Luis Sánchez, shorstop y pitcher; Alex Gallegos, filder; Evan Levario, cátcher y filder, y Xavier Nolasco, filder, con Fernando Acosta, Gregorio Madrid y Esteban Gallardo como entrenadores.

