Recibe Marcela Herrera oficina de la Presidencia del STJ

Por la tarde de este lunes, en el Centro de Convenciones de Chihuahua, se llevará a cabo la toma de protesta de los juzgadores electos en la pasada elección del Poder Judicial.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Myriam Hernández Acosta, entregó la oficina de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJE) a Marcela Herrera Castro, quien esta tarde rendirá protesta como magistrada del Poder Judicial.

Este lunes se llevó a cabo la entrega formal, incluyendo la documentación pendiente para dar cumplimiento a la ley, que establece que este ejercicio tenía que llevarse a efecto este 1 de septiembre.

Acompasaron a Marcela Herrera, flamante presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, algunos de los magistrados, magistradas, jueces y juezas electos, quienes, además, aprovecharon la oportunidad para conocer las instalaciones que desde hoy habrán de ocupar.

