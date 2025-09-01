Movil - LB1 -
    Publicado el
    Recibe Marcela Herrera oficina de la Presidencia del STJ

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Por la tarde de este lunes, en el Centro de Convenciones de Chihuahua, se llevará a cabo la toma de protesta de los juzgadores electos en la pasada elección del Poder Judicial.

    Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Myriam Hernández Acosta, entregó la oficina de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJE) a Marcela Herrera Castro, quien esta tarde rendirá protesta como magistrada del Poder Judicial.

    Este lunes se llevó a cabo la entrega formal, incluyendo la documentación pendiente para dar cumplimiento a la ley, que establece que este ejercicio tenía que llevarse a efecto este 1 de septiembre.

    Acompasaron a Marcela Herrera, flamante presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, algunos de los magistrados, magistradas, jueces y juezas electos, quienes, además, aprovecharon la oportunidad para conocer las instalaciones que desde hoy habrán de ocupar.

    Por la tarde de este lunes, en el Centro de Convenciones, se llevará a cabo la toma de protesta de los juzgadores electos en la pasada elección del Poder Judicial.

    ADN TV

