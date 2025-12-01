Reaparición de AMLO exhibe tensiones en Morena y debilita a Sheinbaum: Jorge Soto

Publicidad - LB2 -

El diputado chihuahuense advierte que el expresidente complica el liderazgo de la actual administración.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La reciente reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la escena pública nacional ha desatado una nueva ola de cuestionamientos sobre el liderazgo dentro del gobierno federal, según señaló el diputado chihuahuense Jorge Soto, quien considera que este regreso alimenta tensiones internas en Morena y debilita políticamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde la capital del estado, Soto expresó que la tradición política en México ha sido que los exmandatarios se retiren de la vida pública al concluir su mandato, por lo menos durante los primeros años del siguiente sexenio. La decisión de López Obrador de retomar espacios en el debate nacional —a poco más de un año de dejar el poder— representa, según el legislador, una ruptura de esa práctica y plantea dudas sobre quién ejerce realmente el liderazgo en el país.

“Esto no le ayuda a la presidenta de la República. Vuelve a colocar sobre la mesa la pregunta de quién manda realmente. Es un tema que ha acompañado toda la administración de la doctora Sheinbaum y que Morena tendrá que procesar hacia adentro”, sostuvo Soto.

Además, el diputado argumentó que la presencia del exmandatario no solo interfiere con la proyección de Sheinbaum como figura presidencial autónoma, sino que también profundiza el desgaste político del movimiento que gobierna desde 2018. En este sentido, subrayó que persiste un creciente malestar ciudadano ante problemas como la inseguridad, el estancamiento económico y la falta de respuestas claras del gobierno federal frente a diversos sectores sociales.

“El crecimiento económico es prácticamente nulo y la violencia no cede. A esto se suma un gobierno que impulsa iniciativas sin respaldo social, como la propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, ampliamente rechazada por distintos sectores productivos”, indicó el legislador panista.

Soto también afirmó que los errores acumulados en las dos últimas administraciones han comenzado a erosionar el bono democrático con el que Morena llegó al poder. Dijo que tanto la percepción de ineptitud como de corrupción está generando un cambio en la opinión pública, particularmente entre sectores que inicialmente apoyaron el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Mucha gente ya está viendo los efectos de dos gobiernos con severos problemas de gestión. La ineptitud, la corrupción y el cinismo ya no pasan desapercibidos. La ciudadanía está elevando su nivel de exigencia hacia el gobierno federal”, agregó.

Finalmente, sostuvo que Morena enfrenta sus mayores retos no solo en el plano institucional, sino en el terreno de la confianza ciudadana. “Hoy se demandan resultados, liderazgo y claridad. Es ahí donde el gobierno federal está mostrando su mayor debilidad”, concluyó.

Las declaraciones de Soto se dan en un contexto donde el expresidente López Obrador ha retomado actividades públicas y declaraciones políticas, pese a haber señalado anteriormente que se retiraría por completo de la vida pública. Esto ha generado una serie de reacciones entre analistas, opositores y actores dentro del propio movimiento morenista, quienes analizan las implicaciones de su reaparición para la gobernabilidad y el equilibrio de poder al interior del partido.

