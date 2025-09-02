Realizó SEyD Feria de Servicios Profesionales en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través de la Dirección Estatal de Profesiones, efectuó la Feria de Servicios Profesionales en las oficinas conocidas como Pueblito Mexicano de Ciudad Juárez, con la participación de 23 colegios de profesionistas.

Ciudad Juárez, Chih .- La inauguración fue encabezada por Carlos Ernesto Ortiz Villegas, representante de Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, quien resaltó la dispersión en servicios y beneficios por un millón 120 mil pesos.

“Pero lo más valioso está en el impacto humano, en el adulto mayor que podrá ver mejor gracias a un par de lentes, en la familia que tendrá certeza en su salud, en la madre que recibe orientación o en el joven que encuentra apoyo para seguir adelante”, expresó el funcionario.

El servidor público exteriorizó que cada historia es única y cada servicio aquí brindado se convierte en esperanza y futuro para Ciudad Juárez.

El subsecretario de Educación en la Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada, reconoció a la Dirección Estatal de Profesiones por la organización de un evento que abre puertas a la atención y orientación profesional, y a la vez fortalece los lazos de confianza con la sociedad.

De igual forma, agradeció a los representantes de los 23 colegios de profesionistas, porque su participación es una muestra de responsabilidad social, solidaridad y compromiso con la comunidad.

Francisco Javier Domínguez Verduzco, presidente del Colegio de Arquitectos de Ciudad Juárez, resaltó la vinculación de cada colegio con la SEyD para acercar los servicios a la comunidad, y para los procesos de actualización y capacitación que requieren los profesionistas.

Hubo servicios como exámenes de la vista, adaptación y entrega de 200 lentes gratuitos, detección de hipertensión, diabetes, VIH, vacunación, dictámenes estructurales, avalúos; inspecciones y valoraciones eléctricas; pruebas de embarazo, grupo sanguíneo.

También se realizaron pruebas de glucosa; asesorías y llenado de fichas dactilares y descuentos de inscripción al colegio de criminólogos, asesorías legales y contables, revisiones odontológicas, entre otros.

Asistieron a la ceremonia inaugural, Sandra Elida Quintana Sáenz, directora estatal de Profesiones y organizadora del evento; y Adriana Rodríguez Carreón, presidenta de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en Ciudad Juárez A. C.

