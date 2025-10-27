Movil - LB1A -
    octubre 27, 2025
    Realizó Gobernación Estatal 359 inspecciones y clausura 17 establecimientos durante la última semana

    Estado

    POR Redacción ADN / Agencias
    Durante la semana del 20 al 26 de octubre de 2025, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 359 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

    Ciudad Juárez, Chih .- Dichas acciones dieron como resultado un total de 17 clausuras, de las cuales seis fueron en Chihuahua, una en Meoqui, una en Saucillo, una en Gómez Farías y ocho en Ciudad Juárez.

    El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen licores, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.

    Las clausuras fueron las siguientes:

    Chihuahua:
    • Tienda de abarrotes “Súper Six Los Cuates” por violación de giro
    • Restaurante bar “Big Ben” por falta de revalidación 2025
    • Tienda de abarrotes “Gamo” por violación de giro
    • Tienda de abarrotes “Xime” por falta de revalidación 2025
    • Licorería “Señor Frio´s” por acta no atendida
    • Licorería “La Caguama” por acta no atendida

    Meoqui:
    • Cantina “Salón Carta Blanca” por operar fuera de horario

    Saucillo:
    • Cantina “Salón Monterrey” por botellas sin marbete

    Gómez Farías:
    • Licorería en tienda de autoservicio “Modelorama El Nogal” por violación de giro

    Juárez:
    • Restaurante bar “Cervecería VIP” por operar fuera de horario
    • Tienda de abarrotes “Mayita” por no dar facilidades para la inspección
    • Evento “The Red Door” por operar sin permiso
    • Salón de eventos “ Salón de Eventos y Terraza Colibrí” por operar sin permiso
    • Salón de eventos “Terraza Zuleyka” por operar sin permiso
    • Centro nocturno “Troyanas” por operar fuera de horario
    • Salón de eventos “Terraza Los Rosalitos” por operar fuera de horario
    • Salón de eventos “Jardín de Eventos Varadero” por operar sin permiso

