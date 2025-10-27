Realizó Gobernación Estatal 359 inspecciones y clausura 17 establecimientos durante la última semana

Durante la semana del 20 al 26 de octubre de 2025, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 359 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.
Ciudad Juárez, Chih .- Dichas acciones dieron como resultado un total de 17 clausuras, de las cuales seis fueron en Chihuahua, una en Meoqui, una en Saucillo, una en Gómez Farías y ocho en Ciudad Juárez.
El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen licores, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.
Las clausuras fueron las siguientes:
Chihuahua:
• Tienda de abarrotes “Súper Six Los Cuates” por violación de giro
• Restaurante bar “Big Ben” por falta de revalidación 2025
• Tienda de abarrotes “Gamo” por violación de giro
• Tienda de abarrotes “Xime” por falta de revalidación 2025
• Licorería “Señor Frio´s” por acta no atendida
• Licorería “La Caguama” por acta no atendida
Meoqui:
• Cantina “Salón Carta Blanca” por operar fuera de horario
Saucillo:
• Cantina “Salón Monterrey” por botellas sin marbete
Gómez Farías:
• Licorería en tienda de autoservicio “Modelorama El Nogal” por violación de giro
Juárez:
• Restaurante bar “Cervecería VIP” por operar fuera de horario
• Tienda de abarrotes “Mayita” por no dar facilidades para la inspección
• Evento “The Red Door” por operar sin permiso
• Salón de eventos “ Salón de Eventos y Terraza Colibrí” por operar sin permiso
• Salón de eventos “Terraza Zuleyka” por operar sin permiso
• Centro nocturno “Troyanas” por operar fuera de horario
• Salón de eventos “Terraza Los Rosalitos” por operar fuera de horario
• Salón de eventos “Jardín de Eventos Varadero” por operar sin permiso
