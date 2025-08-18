Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    Realizó Gobernación Estatal 347 inspecciones y clausura 19 establecimientos

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó durante la semana del 11 al 17 de agosto 347 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

    Chihuahua, Chih .- Estas acciones dieron como resultado un total de 19 clausuras, cuatro fueron en Chihuahua y quince en Ciudad Juárez.

    Las clausuras fueron las siguientes:

    Chihuahua:
    • Restaurante bar “Club 8” por riña en el establecimiento
    • Restaurante bar “Cervecería La trocha” por operar fuera de horario
    • Cantina “Frontón Legarreta” por violación de giro y extracción de bebidas
    • Salón de eventos “Granja Pedernales” por operar fuera de horario

    Juárez:
    • Restaurante “Mariscos El Paraíso” por hechos de sangre
    • Restaurante bar “Cananas” por falta de revalidación 2025
    • Restaurante “Tinto Cocina Libre” por falta de revalidación 2025
    • Salón de eventos “Terraza Ozury” por operar sin permiso
    • Salón de eventos “Terraza La Paz” por operar sin permiso
    • Salón de eventos “Terraza More Twins” por operar sin permiso
    • Salón de eventos “Terraza Quinta San Martín” por operar sin permiso
    • Salón de eventos “Terraza Laura” por operar sin permiso
    • Restaurante bar “Chess” por riña en el establecimiento
    • Salón de eventos “Terraza Alvarado” por operar sin permiso
    • Salón de eventos “Terraza Dannas” por operar sin permiso
    • Salón de eventos “Finca Diamante” por operar sin permiso
    • Restaurante bar “Cervecería 19” por riña en el establecimiento
    • Salón de eventos “Terraza Cielo Abierto” por operar sin permiso
    • Salón de eventos “Terraza Julio Ricardo” por operar sin permiso

    El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.

