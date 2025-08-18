Realizó Gobernación Estatal 347 inspecciones y clausura 19 establecimientos

Publicidad - LB2 -

Personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó durante la semana del 11 al 17 de agosto 347 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Chihuahua, Chih .- Estas acciones dieron como resultado un total de 19 clausuras, cuatro fueron en Chihuahua y quince en Ciudad Juárez.

Las clausuras fueron las siguientes:

Chihuahua:

• Restaurante bar “Club 8” por riña en el establecimiento

• Restaurante bar “Cervecería La trocha” por operar fuera de horario

• Cantina “Frontón Legarreta” por violación de giro y extracción de bebidas

• Salón de eventos “Granja Pedernales” por operar fuera de horario

Juárez:

• Restaurante “Mariscos El Paraíso” por hechos de sangre

• Restaurante bar “Cananas” por falta de revalidación 2025

• Restaurante “Tinto Cocina Libre” por falta de revalidación 2025

• Salón de eventos “Terraza Ozury” por operar sin permiso

• Salón de eventos “Terraza La Paz” por operar sin permiso

• Salón de eventos “Terraza More Twins” por operar sin permiso

• Salón de eventos “Terraza Quinta San Martín” por operar sin permiso

• Salón de eventos “Terraza Laura” por operar sin permiso

• Restaurante bar “Chess” por riña en el establecimiento

• Salón de eventos “Terraza Alvarado” por operar sin permiso

• Salón de eventos “Terraza Dannas” por operar sin permiso

• Salón de eventos “Finca Diamante” por operar sin permiso

• Restaurante bar “Cervecería 19” por riña en el establecimiento

• Salón de eventos “Terraza Cielo Abierto” por operar sin permiso

• Salón de eventos “Terraza Julio Ricardo” por operar sin permiso

El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.

