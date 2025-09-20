Realizó Estado traslado aéreo de emergencia de una paciente con problema cardíaco

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, en un esfuerzo de colaboración interinstitucional, realizó el traslado aéreo de una paciente de 64 años con padecimientos cardíacos graves.

Chihuahua, Chih .- El operativo se llevó a cabo durante la tarde del pasado viernes con el objetivo de brindar a la mujer atención médica especializada de forma oportuna.

La paciente, originaria de Casas Grandes, fue trasladada por vía terrestre en una ambulancia de la Cruz Roja hasta el aeródromo de su localidad.

Posteriormente abordó un helicóptero Bell 429 de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), el cual la transportó de manera segura hasta el aeropuerto de Ciudad Juárez.

Durante el trayecto, la paciente fue atendida en todo momento por un médico voluntario adscrito a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Una vez en el aeropuerto, la ciudadana fue recibida por personal de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE), quienes la trasladaron en ambulancia para su ingreso en un centro médico de la ciudad, donde recibió el tratamiento requerido.

En el operativo participaron la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Salud, alienes demostraron la capacidad de pronta respuesta para atender emergencias de salud que, por su gravedad o lejanía, requieren de un traslado rápido y especializado.

