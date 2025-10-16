Realizan jornada de vacunación y entrega de alimentos en Guachochi

Publicidad - LB2 -

Desde el inicio del brote se ha vacunado a 14 mil personas jornaleras agrícolas en la entidad.

Guachochi, Chih .- El secretario de Salud, Gilberto Baeza y el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), José Moya Medina, encabezaron la jornada de vacunación y entrega de apoyos alimentarios, a habitantes del poblado de Chiqueros, municipio de Guachochi.

Durante la jornada se aplicaron un total de 75 dosis, fueron entregadas 100 despensas y se distribuyeron 400 paquetes de maíz y frijol, con el apoyo del DIF Estatal.

- Publicidad - HP1

Baeza dijo que desde la confirmación del brote de sarampión en la entidad, han realizado inoculaciones focalizadas en eventos masivos, recorridos por colonias y comunidades, así como en lo referente acciones enfocadas en la protección de personas jornaleras.

“Gracias a todas estas estrategias implementadas hasta la fecha se ha logrado vacunar a más de 14 mil personas jornaleras agrícolas en todo el estado”, expresó.

De igual forma, en conjunto con el DIF Estatal y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, se implementan acciones integrales, como el reparto de grano y apoyo alimenticio, lo que permitirá mejorar la alimentación y reforzar el sistema inmune.

Además, se realizó el monitoreo de las familias, con la medición de peso y talla en las y los niños más pequeños.

En el evento participaron además; el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo y el alcalde, José Yáñez Ronquillo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.