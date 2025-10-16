Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 16, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 16, 2025 | 13:04
    InicioEstado

    Realizan jornada de vacunación y entrega de alimentos en Guachochi

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Desde el inicio del brote se ha vacunado a 14 mil personas jornaleras agrícolas en la entidad.

    Guachochi, Chih .- El secretario de Salud, Gilberto Baeza y el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), José Moya Medina, encabezaron la jornada de vacunación y entrega de apoyos alimentarios, a habitantes del poblado de Chiqueros, municipio de Guachochi.

    Durante la jornada se aplicaron un total de 75 dosis, fueron entregadas 100 despensas y se distribuyeron 400 paquetes de maíz y frijol, con el apoyo del DIF Estatal.

    - Publicidad - HP1

    Baeza dijo que desde la confirmación del brote de sarampión en la entidad, han realizado inoculaciones focalizadas en eventos masivos, recorridos por colonias y comunidades, así como en lo referente acciones enfocadas en la protección de personas jornaleras.

    “Gracias a todas estas estrategias implementadas hasta la fecha se ha logrado vacunar a más de 14 mil personas jornaleras agrícolas en todo el estado”, expresó.

    De igual forma, en conjunto con el DIF Estatal y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, se implementan acciones integrales, como el reparto de grano y apoyo alimenticio, lo que permitirá mejorar la alimentación y reforzar el sistema inmune.

    Además, se realizó el monitoreo de las familias, con la medición de peso y talla en las y los niños más pequeños.

    En el evento participaron además; el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo y el alcalde, José Yáñez Ronquillo.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:53:55
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 045 | Renovados

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  ️ Los Analistas — El...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Si el régimen centralista quiere desaparecer el amparo, Chihuahua está dispuesto a reinventarlo: Francisco Sánchez

    Amparo Estilo Chihuahua blindaría a chihuahuenses ante violaciones a sus derechos humanos cometidas por...
    Juárez / El Paso

    Construirá Municipio puente sobre la Tapioca y Jilotepec

    El alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, informó que la licitación está por publicarse para concretar...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.