Realiza Gobernación estatal 303 inspecciones y clausura 14 establecimientos en una semana

Publicidad - LB2 -

Operativos del 8 al 14 de diciembre dejaron cierres en Chihuahua, Cuauhtémoc y Ciudad Juárez por diversas irregularidades

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Subsecretaría de Gobernación del Estado realizó 303 inspecciones a establecimientos que expenden o comercializan bebidas alcohólicas durante la semana del 8 al 14 de diciembre de 2025, como parte de los operativos permanentes de vigilancia y cumplimiento de la normatividad vigente.

De acuerdo con el reporte oficial, las acciones derivaron en 14 clausuras en distintos municipios de la entidad, cuatro en la ciudad de Chihuahua, una en Cuauhtémoc y nueve en Ciudad Juárez, por faltas administrativas y hechos relacionados con seguridad.

- Publicidad - HP1

En la capital del estado fueron clausurados el centro nocturno “Bombay” y el centro nocturno “Dicken’s” por falta de revalidación anual; el salón de fiestas “Old Town” por extracción de bebidas alcohólicas, y el restaurante con venta de cerveza y vinos “Takimichi” por operar fuera del horario autorizado.

En el municipio de Cuauhtémoc, la cantina “Carta Blanca” fue clausurada debido a la ocurrencia de hechos de sangre, conforme a lo establecido en la legislación estatal.

En Ciudad Juárez, las clausuras incluyeron a los centros nocturnos “Nuevo Cabaret” y “Las Cariñosas” por hechos violentos; las tiendas de abarrotes “Súper Six Sina”, “Súper Six Olivia Espinoza” y “Six La Amistad”, así como la licorería “Modelorama 175”, por violación de giro.

También se procedió al cierre del salón de eventos “Terraza Las Chatas” por operar sin permiso, del centro nocturno “Malta Mexican Pub” por sobreaforo, y de la licorería “Oxxo Ródano” por aplicación de promociones no permitidas.

La autoridad estatal informó que el objetivo de estas revisiones es asegurar el cumplimiento de la ley y preservar el orden público, por lo que exhortó a las y los propietarios de establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas a respetar la normatividad vigente para evitar sanciones administrativas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.