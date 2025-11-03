Realiza Gobernación Estatal 287 inspecciones y clausura 11 establecimientos durante la última semana

Publicidad - LB2 -

Las revisiones se realizaron en Chihuahua, Santa Bárbara y Ciudad Juárez para verificar cumplimiento en la venta de alcohol.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Durante la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025, personal de la Subsecretaría de Gobernación del Estado de Chihuahua llevó a cabo 287 inspecciones a establecimientos con venta y distribución de bebidas alcohólicas, como parte del operativo permanente para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia.

Como resultado de estas acciones, se aplicaron 11 clausuras temporales a negocios que incurrieron en diversas irregularidades. Las sanciones se distribuyeron en tres municipios: cuatro en la ciudad de Chihuahua, una en Santa Bárbara y seis en Ciudad Juárez, donde se detectaron desde documentación incompleta hasta operación sin permisos correspondientes.

En Chihuahua capital, las clausuras se aplicaron a:

“Liquor Cheve” , licorería en tienda de autoservicio, por acta no atendida .

, licorería en tienda de autoservicio, por . Licorería “La Calabaza” , por acta no atendida .

, por . Licorería “Thunder II” , por acta no atendida .

, por . Restaurante bar “Pickle Sport Fun and Food and Friends”, por acta no atendida.

En el municipio de Santa Bárbara, se clausuró el:

Mini súper “Pura Santa”, también por acta no atendida.

Mientras que en Ciudad Juárez, las clausuras incluyeron:

“Súper Charly” , licorería en tienda de autoservicio, por contar solo con copia simple de la licencia de bebidas alcohólicas .

, licorería en tienda de autoservicio, por contar solo con . Restaurante “Mariscos Margarita” , por operar sin permiso .

, por . “Súper Six Axiochapan” , por comercialización de botella sin marbete .

, por . Salón de eventos “Proyecto Ween” , por operar sin permiso .

, por . “Súper Azar” , tienda de autoservicio, por operar sin permiso .

, tienda de autoservicio, por . “Terraza de Eventos La 45”, por operar sin permiso.

La Subsecretaría de Gobernación informó que estas inspecciones forman parte del operativo estatal para garantizar que los establecimientos que expenden alcohol lo hagan conforme a la ley, evitando riesgos para la seguridad pública y el orden social.

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a las y los propietarios de comercios que manejan este tipo de productos a mantener en regla su documentación, operar dentro del horario establecido y respetar las condiciones de sus licencias, ya que en caso de reincidencia, podrían imponerse sanciones mayores o suspensiones definitivas.

Finalmente, se informó que los operativos continuarán de forma periódica y aleatoria en distintas regiones del estado, priorizando la prevención y la aplicación de la ley en beneficio de la seguridad ciudadana.

