Reafirma apertura del Centro LIBRE compromiso federal con mujeres juarenses: Argüelles**

La diputada de Morena destaca atención integral y enfoque de género para mujeres en situación de violencia y vulnerabilidad en la frontera

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Jael Argüelles Díaz, destacó la apertura del Centro LIBRE en Ciudad Juárez como una acción concreta del Gobierno de México para fortalecer la atención, el acompañamiento y la autonomía de las mujeres que enfrentan situaciones de violencia o vulnerabilidad social en la frontera.

La legisladora señaló que la inauguración del espacio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representa un paso relevante en una ciudad con una deuda histórica en materia de seguridad, justicia y atención integral a las mujeres, particularmente en contextos de violencia de género.

Argüelles explicó que los Centros LIBRE —Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación— consolidan una política pública con perspectiva de género, al ofrecer servicios gratuitos, integrales y especializados que colocan a las mujeres en el centro de la acción institucional.

Indicó que el nuevo centro contará con personal capacitado en atención a la violencia de género, con el objetivo de brindar apoyo inmediato y seguimiento continuo a mujeres que han sufrido agresiones en los ámbitos familiar, comunitario o laboral.

“Este centro es una muestra clara del compromiso del Gobierno de México con las mujeres de Juárez. Aquí no solo se atienden emergencias, también se construyen oportunidades reales para que las mujeres vivan con dignidad, seguridad y autonomía”.

Entre los servicios que ofrecerá el Centro LIBRE se encuentran atención a la violencia, talleres y capacitaciones para el empleo, actividades comunitarias, culturales y deportivas, así como la entrega y acompañamiento de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, además de un espacio seguro de orientación y contención.

Finalmente, la diputada, quien preside la Comisión de Feminicidios, afirmó que estas acciones fortalecen la red de atención a mujeres en la frontera y contribuyen a avanzar hacia la igualdad sustantiva y la justicia social en Ciudad Juárez.

