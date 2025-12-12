Provocará frente frío 21 descenso de temperaturas y fuertes vientos en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La CEPC emite recomendaciones por heladas y tolvaneras previstas este fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante este fin de semana se presentará un descenso importante en las temperaturas, así como ráfagas de viento considerables en varias regiones del estado, debido a la entrada del frente frío número 21 al país. Se prevén heladas en la zona serrana y tolvaneras en áreas del norte y suroeste de Chihuahua, incluyendo Ciudad Juárez.

Para este sábado 13 de diciembre, se espera un ambiente muy frío por la mañana y de templado a cálido durante el día. El cielo estará mayormente despejado a parcialmente nublado y el viento oscilará entre los 5 y 15 km/h, con ráfagas que podrían superar los 35 km/h en municipios como Juárez, Guadalupe, Ascensión, Guachochi y Balleza. En Bocoyna, las rachas alcanzarían los 25 km/h.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas para algunas regiones clave son: Juárez 23°C/2°C, Chihuahua 22°C/4°C, Temósachic 21°C/-3°C, Creel 18°C/-2°C, El Vergel 18°C/-4°C y Chínipas 32°C/14°C. La CEPC advierte sobre la presencia de heladas en gran parte de la Sierra Tarahumara.

Para el domingo 14 de diciembre, las condiciones climáticas continuarán siendo invernales debido a la combinación del aire frío asociado al frente 21, un canal de baja presión, humedad del Pacífico y la corriente en chorro subtropical. Se mantendrán las heladas en zonas altas y se incrementarán las ráfagas de viento, que podrían superar los 55 km/h en Juárez y La Cruz, y los 45 km/h en municipios del centro y suroeste, como Guachochi, Jiménez, Ascensión y Bocoyna.

En un amplio número de municipios, incluyendo Ahumada, Madera, Batopilas, Delicias, Parral, Ojinaga y San Francisco del Oro, se prevén rachas de hasta 35 km/h, lo que podría provocar tolvaneras, especialmente en zonas desérticas del norte. No se pronostican lluvias para el fin de semana.

Las temperaturas mínimas para el domingo serán similares: Juárez 17°C/5°C, Chihuahua 19°C/8°C, Temósachic 20°C/-3°C, El Vergel 17°C/-1°C, y Guachochi 18°C/1°C, con posibles heladas en la madrugada y al amanecer.

La CEPC exhorta a la población a extremar precauciones, abrigarse adecuadamente y proteger a menores, adultos mayores y mascotas ante las bajas temperaturas. También se recomienda evitar los cambios bruscos de temperatura, conducir con precaución ante posibles tolvaneras, asegurar objetos en exteriores y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.

Las autoridades estatales mantendrán vigilancia meteorológica durante el fin de semana, en coordinación con unidades municipales de Protección Civil, para atender cualquier situación derivada de las condiciones climáticas.

