Protagoniza Miguel Riggs altercado vial y acusa provocación política

El regidor de Morena fue grabado lanzando insultos y retos durante incidente en la avenida Universidad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El regidor de Morena en el Ayuntamiento de Chihuahua, Miguel Riggs Baeza, fue exhibido en redes sociales tras protagonizar un altercado vial en la avenida Universidad, en la capital del estado.

En el video difundido se le observa descender de su vehículo, intercambiar insultos con otro conductor y lanzar amenazas verbales antes de retirarse del lugar.

Los hechos ocurrieron cuando, según se aprecia en la grabación, un automovilista confrontó al funcionario tras una presunta maniobra imprudente al detenerse en un semáforo.

Ambos vehículos se dirigieron posteriormente al estacionamiento de un supermercado de la zona, donde continuó el intercambio verbal.

En el video, Riggs lanza frases como “¡Sígueme hijo de tu pinche madre, sígueme!”, mientras camina en sentido contrario y sigue lanzando insultos, sin que se llegue a un enfrentamiento físico.

El otro conductor, cuya identidad no fue revelada, se limita a increparlo sin responder con violencia.

El incidente no pasó a mayores, aunque generó diversas reacciones entre usuarios de redes sociales y medios locales.

Un día después, Miguel Riggs emitió un posicionamiento en el que acusó que se trató de una provocación orquestada por personas vinculadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Según su versión, tres individuos habrían participado en la confrontación, y señaló directamente a uno de ellos como exintegrante de dicho partido.

El regidor reconoció haberse alterado y haber respondido con palabras altisonantes, pero sostuvo que no hubo contacto físico ni agresiones materiales.

Informó además que ya presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes y que confía en que la investigación aclarará los hechos y los posibles móviles detrás del incidente.

Riggs Baeza también adelantó que en los próximos días difundirá videos adicionales para respaldar su versión de los hechos, en los que, según dijo, se evidenciará la intención provocadora de sus interlocutores.

No se ha confirmado si el Ayuntamiento tomará alguna medida sobre el comportamiento del funcionario.

El altercado ocurre en un contexto de creciente tensión política rumbo al proceso electoral de 2027, en el que los partidos comienzan a posicionar figuras visibles en la esfera pública.

Aunque el hecho se mantiene en el ámbito personal y vial, la participación de un representante popular reaviva el debate sobre el comportamiento público de los funcionarios y la confrontación entre actores políticos locales.

