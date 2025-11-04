Propone Villalobos mayor impulso a la artesanía local a través del turismo en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El legislador busca que las expresiones culturales sean parte integral de la estrategia turística estatal.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con la finalidad de fortalecer la economía local y revalorar el patrimonio cultural del estado, el diputado José Luis Villalobos García presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de decreto que busca integrar formalmente la promoción de las artesanías chihuahuenses dentro de las estrategias turísticas desarrolladas por el gobierno estatal.

La propuesta plantea que la Secretaría de Turismo trabaje de manera coordinada con los municipios y las dependencias involucradas para asegurar que las manifestaciones artesanales estén presentes en ferias, programas y eventos de promoción turística, tanto a nivel local como nacional e internacional. La intención es dar mayor visibilidad y valor comercial a los productos elaborados por comunidades artesanas del estado.

Villalobos explicó que la iniciativa parte del reconocimiento de las artesanías como patrimonio cultural vivo, que refleja la historia, creatividad y cosmovisión de pueblos originarios y comunidades tradicionales, al tiempo que representa una oportunidad económica que puede potenciarse mediante su vinculación con el turismo.

El legislador señaló que entre enero y septiembre de 2025, Chihuahua recibió más de seis millones de visitantes, generando una derrama económica superior a los 12 mil millones de pesos. Sin embargo, advirtió que el sector artesanal sigue enfrentando rezagos en comercialización, profesionalización y vinculación estratégica, lo que limita su impacto real en la economía local.

La propuesta plantea utilizar la infraestructura turística ya existente, como rutas, festivales y plataformas digitales, como canales efectivos para exhibir, posicionar y vender artesanías, promoviendo un modelo de desarrollo sostenible basado en el talento, la tradición y el consumo cultural responsable.

“Las artesanías no deben ser vistas como elementos decorativos o secundarios dentro del turismo. Deben ser parte de la estrategia central, porque representan lo que somos como estado y generan ingresos directos en comunidades que dependen de ellas”, afirmó Villalobos.

El legislador propone que esta labor de fomento deje de ser una acción complementaria y se convierta en política pública articulada entre los sectores turístico, económico y cultural, con enfoque en el desarrollo regional y el bienestar de las comunidades artesanas.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen. De ser aprobada, Chihuahua buscaría posicionarse como referente nacional en turismo cultural y artesanal, mediante la revaloración de sus tradiciones y la integración de la producción artesanal al motor turístico estatal.

