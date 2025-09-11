Propone Villalobos integrar compras verdes en la Ley de Cambio Climático de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El diputado del PRI, José Luis Villalobos García, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de Cambio Climático de Chihuahua, con el fin de incorporar de manera explícita el concepto de “compras verdes” en los procesos de adquisición pública.

Chihuahua, Chih .- La propuesta establece que tanto el gobierno estatal como los municipios deberán implementar políticas de adquisición sustentables, priorizando bienes, productos y servicios que reduzcan impactos ambientales durante todo su ciclo de vida, desde la extracción de materia prima hasta su disposición final.

Villalobos subrayó que esta medida busca alinear al estado con los compromisos de la Agenda 2030, además de fortalecer la transparencia en la gestión pública y generar ahorros a largo plazo. “Las compras verdes no son solo un requisito normativo, sino una oportunidad para disminuir la huella ecológica y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos”, señaló.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial del Comercio citados por el legislador, la contratación pública representa entre el 10 y el 15 por ciento del PIB de una economía, por lo que su impacto en el mercado puede ser determinante para impulsar prácticas sostenibles y reducir emisiones contaminantes.

La iniciativa plantea modificaciones a la Ley de Cambio Climático del Estado, con el propósito de obligar a las dependencias estatales y municipales a recurrir a las compras verdes dentro de sus procesos administrativos.

Con esta propuesta, Chihuahua se sumaría a las entidades que han fortalecido su marco legal para responder de manera más efectiva a los efectos del cambio climático y al impulso de una economía circular.

