octubre 15, 2025
    octubre 15, 2025 | 11:20
    Propone Villalobos creación de plataforma digital para acercar oportunidades a la juventud

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La propuesta busca concentrar en un solo sitio información sobre programas educativos, laborales, culturales, deportivos y de salud para fortalecer el desarrollo integral de las y los jóvenes.

    Chihuahua, Chih .- La juventud representa el 31% de la población total en Chihuahua, y es considerada un pilar estratégico para el desarrollo social, económico, cultural y tecnológico del estado. Sin embargo, uno de los principales desafíos que enfrenta este sector es la falta de información accesible y centralizada sobre los programas y apoyos gubernamentales disponibles para su beneficio.

    Con el objetivo de cerrar esta brecha, el diputado del PRI, José Luis Villalobos, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Juventud del Estado, mediante la cual se propone la creación de la Plataforma de Difusión para la Juventud, una herramienta digital moderna, integral y de fácil acceso, que concentrará en un solo sitio toda la información sobre programas estatales dirigidos a este sector.

    El legislador, explicó que actualmente, distintas dependencias estatales ofrecen apoyos en materia de educación, empleo, salud, cultura y deporte, pero la información se encuentra dispersa o desactualizada.

    “En el Estado ya tenemos programas que abordan la salud psicológica, la orientación para el empleo y la continuidad educativa de la población joven; solo hay que garantizar su difusión de manera clara, accesible y útil” destacó.

    Además de facilitar el acceso a oportunidades educativas y laborales, la iniciativa busca fomentar la cultura y el deporte como estrategias para fortalecer la salud física y mental, promover valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la identidad comunitaria, así como prevenir que las juventudes sean cooptadas por la violencia o el crimen organizado.

    Este proyecto, contempla que el Instituto Chihuahuense de la Juventud, se encargue de la Plataforma con fines exclusivamente informativos y de orientación, así como de coordinarse con otras dependencias estatales para mantener actualizada la información publicada que incluye:
    • Programas estatales en beneficio de la juventud.
    • Oferta educativa pública y privada.
    • Bolsa de trabajo.
    • Espacios deportivos y culturales con actividades gratuitas o de bajo costo.
    • Apoyos para autoempleo y emprendimiento.
    • Prevención de delitos y atención a la salud mental.

    Con esta medida, Chihuahua busca garantizar que las y los jóvenes cuenten con información clara y útil que les permita acceder a mejores oportunidades para su desarrollo integral.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

