Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 9, 2025 | 13:46
    InicioEstado

    Propone Rosana Díaz regulación más estricta en experimentos con animales y evitar el maltrato animal

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Diputada por Morena Rosana Díaz presentó iniciativa con el propósito de reformar el artículo 29 de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua, a fin de establecer criterios más rigurosos en la investigación científica con animales, limitando su uso mediante medidas que salvaguarden su bienestar y bajo estricta supervisión.

    Chihuahua, Chih .- Durante su intervención expuso, que, hablar de bienestar animal es hablar de concientización, responsabilidad, respeto y reconciliación con nuestro medio ambiente.

    Además, el resguardo y la protección a la vida animal es una acción que puede servir
    para medir el nivel de desarrollo social y humano que tiene una sociedad.

    - Publicidad - HP1

    Por años los seres humanos, hemos adoptado una postura de privilegio frente a los animales, y eso, nos ha vuelto indiferentes.

    Los animales son seres sintientes, es menester que su utilización para el ensayo de técnicas nuevas y la comprobación de hipótesis se rija, tal como sucede en el caso de los seres humanos, por principios éticos que traten de reducir al mínimo posible el sufrimiento animal.

    Nuestro objetivo es claro: proteger su bienestar, limitar su uso y garantizar supervisión rigurosa.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 040 | Informe de Pérez Cuéllar

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 40 de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Va morena por pago único para todo estudiante que utiliza el transporte público en Chihuahua

    Hoy se tienen condiciones precarias en el servicio de transporte público y pone en...
    Juárez / El Paso

    Llevan unidades móviles de licencias y descuentos a universidades de Ciudad Juárez

    Con el objetivo de acercar los servicios del Gobierno del Estado a la comunidad...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.