Propone Rosana Díaz regulación más estricta en experimentos con animales y evitar el maltrato animal

La Diputada por Morena Rosana Díaz presentó iniciativa con el propósito de reformar el artículo 29 de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua, a fin de establecer criterios más rigurosos en la investigación científica con animales, limitando su uso mediante medidas que salvaguarden su bienestar y bajo estricta supervisión.

Chihuahua, Chih .- Durante su intervención expuso, que, hablar de bienestar animal es hablar de concientización, responsabilidad, respeto y reconciliación con nuestro medio ambiente.

Además, el resguardo y la protección a la vida animal es una acción que puede servir

para medir el nivel de desarrollo social y humano que tiene una sociedad.

Por años los seres humanos, hemos adoptado una postura de privilegio frente a los animales, y eso, nos ha vuelto indiferentes.

Los animales son seres sintientes, es menester que su utilización para el ensayo de técnicas nuevas y la comprobación de hipótesis se rija, tal como sucede en el caso de los seres humanos, por principios éticos que traten de reducir al mínimo posible el sufrimiento animal.

Nuestro objetivo es claro: proteger su bienestar, limitar su uso y garantizar supervisión rigurosa.

