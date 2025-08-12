Propone Rosana Díaz instaurar el Deber de Conservación Activa del Patrimonio Cultural Inmueble

Publicidad - LB2 -

Rosana Díaz Reyes, Diputada por Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Chihuahua, a fin de instaurar el Deber de Conservación Activa del Patrimonio Cultural Inmueble.

Chihuahua, Chih .- La legisladora morenista expresó que la iniciativa no busca, en primera instancia, la creación de nuevos fondos, sino algo más fundamental: la instauración de una nueva cultura de responsabilidad

Se propone la creación del “Deber de Conservación Activa”, un principio jurídico que transforma el mantenimiento de nuestros teatros, museos y demás recintos, de una tarea administrativa opcional a una obligación legal ineludible para los funcionarios a cargo.

La reforma establece que los titulares de las dependencias no solo deben reaccionar ante las crisis, sino que están obligados a planificar, programar y ejecutar acciones de mantenimiento preventivo.

De manera crucial, vincula el incumplimiento de este deber a una falta administrativa grave.

No podemos permitir que el patrimonio de las y los chihuahuenses siga deteriorándose por la indolencia de quienes tienen el deber de custodiarlo.

En Chihuahua, lamentablemente nuestros teatros y centros culturales, lejos de ser faros de inspiración, se han convertido en monumentos a la negligencia.

El caso del Centro Cultural Paso del

Norte en Ciudad Juárez es el ejemplo más flagrante de esta política de abandono. Un recinto concebido como pilar para las artes en la frontera, hoy es víctima de una inacción gubernamental.

Esta situación no constituye un mero descuido administrativo, sino una transgresión directa al derecho humano a la cultura, consagrado en el Artículo 4° de nuestra Constitución Federal y desarrollado por la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

Nos debe quedar claro, el Estado tiene una obligación ineludible de proteger, conservar y garantizar el acceso a la infraestructura cultural.

