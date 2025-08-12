Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 12, 2025 | 10:33
    InicioEstado

    Propone Rosana Díaz instaurar el Deber de Conservación Activa del Patrimonio Cultural Inmueble

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Rosana Díaz Reyes, Diputada por Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Chihuahua, a fin de instaurar el Deber de Conservación Activa del Patrimonio Cultural Inmueble.

    Chihuahua, Chih .- La legisladora morenista expresó que la iniciativa no busca, en primera instancia, la creación de nuevos fondos, sino algo más fundamental: la instauración de una nueva cultura de responsabilidad

    Se propone la creación del “Deber de Conservación Activa”, un principio jurídico que transforma el mantenimiento de nuestros teatros, museos y demás recintos, de una tarea administrativa opcional a una obligación legal ineludible para los funcionarios a cargo.

    - Publicidad - HP1

    La reforma establece que los titulares de las dependencias no solo deben reaccionar ante las crisis, sino que están obligados a planificar, programar y ejecutar acciones de mantenimiento preventivo.

    De manera crucial, vincula el incumplimiento de este deber a una falta administrativa grave.

    No podemos permitir que el patrimonio de las y los chihuahuenses siga deteriorándose por la indolencia de quienes tienen el deber de custodiarlo.

    En Chihuahua, lamentablemente nuestros teatros y centros culturales, lejos de ser faros de inspiración, se han convertido en monumentos a la negligencia.

    El caso del Centro Cultural Paso del
    Norte en Ciudad Juárez es el ejemplo más flagrante de esta política de abandono. Un recinto concebido como pilar para las artes en la frontera, hoy es víctima de una inacción gubernamental.

    Esta situación no constituye un mero descuido administrativo, sino una transgresión directa al derecho humano a la cultura, consagrado en el Artículo 4° de nuestra Constitución Federal y desarrollado por la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

    Nos debe quedar claro, el Estado tiene una obligación ineludible de proteger, conservar y garantizar el acceso a la infraestructura cultural.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 039 | Liderazgo Comunitario con Luis Fernando Rodríguez Giner

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | iHeart Radio En este episodio conversamos con Luis Fernando Rdz Giner...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Dona diputada Jael Argüelles al ISSSTE Juárez insumos médicos

    Con el propósito de fortalecer y ampliar los servicios de salud que el Hospital...
    Plumas

    Purinominales

    “…el presidente López Portillo está empeñado en que el Estado ensanche las posibilidades de la...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.