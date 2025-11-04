Propone Octavio Borunda fortalecer la economía circular con incentivos fiscales y ventanilla única

Publicidad - LB2 -

La iniciativa busca integrar este modelo al sistema estatal de planeación para impulsar empleos verdes y sostenibilidad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con la intención de consolidar un modelo económico más sostenible, eficiente y competitivo en Chihuahua, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Octavio Borunda Quevedo, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Planeación y a la Ley de Economía Circular, que busca posicionar este enfoque como eje estratégico en la política pública estatal.

La propuesta contempla la incorporación del Plan Estatal de Economía Circular al Sistema Estatal de Planeación Democrática, con el fin de que deje de ser una política aislada o sectorial, y se convierta en una línea transversal que articule acciones en materia de prevención, reutilización, reciclaje y aprovechamiento de materiales, fomentando la innovación productiva y la creación de empleos verdes.

“La economía circular no es solo una política ambiental. Es una herramienta económica que impulsa la competitividad, fortalece las cadenas de valor y abre oportunidades para nuevos modelos de negocio sostenibles”, declaró Borunda Quevedo al presentar la iniciativa.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Programa Anual de Incentivos para la Economía Circular, que estaría a cargo del Ejecutivo Estatal. Este programa incluiría beneficios fiscales y financieros dirigidos a empresas y emprendedores comprometidos con prácticas circulares, adaptados a las condiciones económicas y sociales del estado.

Asimismo, se propone establecer una ventanilla única de apoyo a la economía circular, que funcione como un canal ágil, transparente y basado en resultados, facilitando el acceso de las empresas a recursos, asesoría y vinculación para el desarrollo de proyectos sostenibles.

El legislador enfatizó que esta propuesta responde a los desafíos ambientales y económicos del siglo XXI, y busca posicionar a Chihuahua como una entidad a la vanguardia en la transición hacia un modelo de desarrollo responsable con el medio ambiente. “Hoy más que nunca se requiere alinear la planeación del estado a los compromisos globales en materia de sostenibilidad y resiliencia”, señaló.

De aprobarse la reforma, Chihuahua se sumaría a un número reducido de estados del país que han comenzado a legislar de manera estructurada sobre economía circular, integrando este enfoque dentro de sus planes de desarrollo a mediano y largo plazo.

El Partido Verde reiteró que continuará impulsando iniciativas que protejan el medio ambiente, promuevan el crecimiento económico con base en la sostenibilidad y fortalezcan el bienestar colectivo, especialmente en comunidades que pueden beneficiarse de nuevas oportunidades laborales ligadas al reciclaje, la innovación ambiental y el consumo responsable.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis, y se espera que en las próximas semanas sea discutida por el Pleno.

