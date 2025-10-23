Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 23, 2025 | 17:39
    InicioEstado

    Propone Nancy “La China” Frías garantizar entornos escolares seguros y libres de violencia

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Para fortalecer la seguridad y la convivencia dentro de las escuelas, la diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Nancy “La China” Frías, presentó una iniciativa para adicionar el artículo 73 Bis a la Ley Estatal de Educación del Estado de Chihuahua.

    Chihuahua, Chih .- La propuesta tiene como objetivo que el Estado garantice entornos escolares seguros, respetuosos y libres de violencia, además de promover la cultura de la paz y proteger la integridad del personal docente.

    La legisladora explicó que la violencia en los planteles educativos ha aumentado en los últimos años, afectando tanto a estudiantes como a maestros. De acuerdo con datos del INEGI y la Secretaría de Educación Pública, más del 70% de los alumnos del país ha presenciado o vivido algún tipo de acoso escolar, y en Chihuahua, el 17% ha enfrentado actos de violencia dentro de su escuela.

    - Publicidad - HP1

    “No podemos hablar de educación de calidad si nuestras maestras y maestros se sienten amenazados o desprotegidos. Esta iniciativa busca que el magisterio cuente con respaldo legal e institucional para ejercer su labor en paz”, afirmó Frías.

    La propuesta de la legisladora panista establece que la Secretaría de Educación y Deporte deberá emitir protocolos de actuación y acompañamiento jurídico y psicológico ante cualquier agresión, priorizando la mediación y el diálogo como medios preferentes de resolución.

    También plantea la coordinación interinstitucional con dependencias como Seguridad Pública, Protección Civil y Derechos Humanos, a fin de atender de manera preventiva los riesgos que enfrentan los docentes, especialmente en comunidades rurales o zonas con condiciones de inseguridad.

    Nancy Frías subrayó que proteger a quienes enseñan es una responsabilidad del Estado y una condición necesaria para garantizar el derecho a la educación.

    “Un maestro seguro enseña mejor, y una escuela en paz forma ciudadanos más conscientes y solidarios. Esta reforma no genera gasto adicional, pero sí representa un gran avance en la construcción de comunidades escolares basadas en el respeto y la confianza”, concluyó la diputada.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 048 | Prioridad a Niñez y Familias

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio de Los...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Comunidad de Parritas en emergencia por falta de agua, y exigen respuesta de la JCAS: Oscar Avitia

    A más de 5 meses de la primera denuncia, aún sin acciones urgentes en...
    Estado

    Exhorta Magdalena Rentería Pérez al Estado agilizar la publicación de la ley para la donación de alimentos

    Con el firme compromiso de garantizar el derecho humano a la alimentación y hacer...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.