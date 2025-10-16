Propone Nancy “La China” Frías declarar el 14 de noviembre como Día Estatal del Tianguista en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Con el propósito de reconocer el papel social y económico de los tianguistas en la vida cotidiana de las comunidades, la diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Nancy “La China” Frías, presentó una iniciativa para declarar el 14 de noviembre de cada año como “Día Estatal del Tianguista” en Chihuahua. La propuesta busca visibilizar el esfuerzo de miles de familias que dependen de esta actividad y dignificar su aportación a la economía popular.

Chihuahua, Chih .- La legisladora explicó que en el estado existen más de 35 mil familias que obtienen su sustento directa o indirectamente del comercio en tianguis, los cuales representan un pilar de la economía local al ofrecer productos accesibles y fomentar la convivencia comunitaria. “Los tianguis no son solo lugares de compraventa, son espacios donde se construyen lazos sociales y se preservan nuestras tradiciones. Detrás de cada puesto hay una historia de trabajo, esfuerzo y comunidad”, expresó Frías.

La iniciativa plantea que, a partir de esta declaratoria, las autoridades estatales y municipales puedan organizar ferias, foros y exposiciones para promover la capacitación de los tianguistas, así como otorgar reconocimientos públicos a comerciantes con trayectoria y aportación comunitaria. Además, su aprobación permitiría incorporar actividades culturales y de sensibilización sobre la relevancia del comercio popular.

Nancy Frías destacó que la propuesta responde a una petición ciudadana de comerciantes del norte de la ciudad, particularmente del tianguis de la Tarahumara y de colonias como Anthony Queen y Chihuahua 2000. “Este día será una manera de reconocer el valor de quienes trabajan desde muy temprano, bajo el sol o el frío, para llevar el sustento a sus hogares. Es una iniciativa nacida del pueblo y para el pueblo”, concluyó la diputada.

