Propone Joss Vega reforzar notificaciones en casos de violencia escolar en Chihuahua

Busca que se activen de inmediato los protocolos de atención y se garantice la seguridad de niñas, niños y adolescentes.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional frente a casos de violencia escolar, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Joss Vega, presentó una iniciativa para reformar la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar del Estado de Chihuahua, aprobada en 2024, con énfasis en el fortalecimiento de las notificaciones a padres, madres y tutores.

La propuesta legislativa tiene como eje la activación inmediata del Protocolo Único para la Prevención, Detección y Actuación en Casos de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, una vez que exista conocimiento de una posible situación de violencia escolar, sin importar si ocurre dentro o fuera del plantel.

Durante su exposición ante el Congreso del Estado, la legisladora destacó que los planteles educativos deben ser espacios seguros y que cualquier situación de riesgo debe atenderse con rapidez y sensibilidad. “Como legisladora, pero más aún como madre, me propongo aportar adecuaciones necesarias a nuestro marco normativo en materia de seguridad escolar”, expresó.

La iniciativa establece que, en los casos de violencia entre pares, las autoridades escolares deberán notificar a los tutores de ambos estudiantes involucrados, de forma inmediata, garantizando así una atención integral desde el núcleo familiar y evitando omisiones que puedan agravar la situación.

Asimismo, en los casos donde se presuma que la violencia proviene del entorno familiar, la propuesta indica que la notificación deberá hacerse una vez que las autoridades competentes estén presentes y brinden resguardo a la víctima, con el fin de proteger su integridad antes de alertar a presuntos agresores.

Vega subrayó que la legislación vigente ya prioriza la prevención de la violencia como primera línea de actuación, y la detección como segunda, pero las reformas propuestas buscan mejorar los tiempos de respuesta y el acompañamiento a las víctimas por parte de las autoridades educativas y de protección.

La legisladora panista concluyó señalando que la confianza que depositan madres y padres en el sistema educativo no puede traicionarse por falta de protocolos claros o por dilaciones en la respuesta institucional, especialmente en contextos donde niñas, niños y adolescentes enfrentan riesgos silenciosos.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictamen, en un contexto donde el tema de violencia escolar se mantiene como un asunto prioritario para diversas bancadas en el Congreso del Estado.

