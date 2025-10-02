Movil - LB1 -
    Propone Jorge Soto reconocer licencia de conducir digital en la Ley de Movilidad

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con el objetivo de modernizar los servicios públicos en la entidad y dar validez jurídica a los avances tecnológicos, el diputado del PAN, Jorge Soto Prieto, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado e incorporar la licencia de conducir digital como documento oficial.

    Chihuahua, Chih .- El legislador explicó que la propuesta busca que este documento electrónico, complementario a la licencia física, tenga plena validez jurídica y pueda ser consultado desde dispositivos móviles mediante una aplicación oficial. “El uso de licencias digitales con firma electrónica avanzada garantiza autenticidad, evita fraudes y ofrece mayor seguridad a la ciudadanía”, señaló Soto Prieto.

    La iniciativa contempla facultar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para emitir, gestionar y verificar este tipo de licencias, garantizando estándares de protección de datos personales y accesibilidad universal. Además, establece la implementación de mecanismos de verificación en tiempo real que faciliten las revisiones de rutina por parte de las autoridades de tránsito.

    Entre los objetivos de la reforma, el diputado destacó la necesidad de combatir la corrupción al reducir la discrecionalidad en los operativos, así como la importancia de promover campañas de información ciudadana sobre el alcance legal y los beneficios del nuevo esquema. Con ello, Chihuahua se sumaría a entidades como Jalisco y Guanajuato, que ya han implementado este modelo digital en beneficio de sus conductores.

    LAS PLUMAS DE ADN

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

