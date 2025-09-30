Propone Ismael Pérez Pavía que tu casa pase directo a tus hijos sin juicio ni trámites costosos

Publicidad - LB2 -

El diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Ismael Pérez Pavía, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Registro Público de la Propiedad en Chihuahua, con el objetivo de que las y los propietarios puedan designar beneficiarios directos al momento de inscribir un inmueble, evitando así procesos sucesorios prolongados y costosos.

Chihuahua, Chih .- Actualmente, cuando una persona fallece, sus familiares deben iniciar un juicio sucesorio para poder heredar una vivienda, lo que genera gastos, retrasos e incluso conflictos familiares.

La propuesta del legislador busca que, desde el acto de inscripción, se asiente en la escritura pública quiénes serán los beneficiarios, otorgando certeza inmediata sobre el destino del inmueble.

La iniciativa contempla que esta designación pueda modificarse en cualquier momento mediante escritura pública y prevé supuestos de copropiedad y matrimonio bajo sociedad conyugal.

El esquema se asemeja a mecanismos ya utilizados en productos financieros, como cuentas bancarias, seguros de vida o afores, pero aplicado a la propiedad inmobiliaria. “Con esta reforma reducimos trámites judiciales y damos a las familias la seguridad de que su patrimonio tendrá un destino claro”, señaló Pérez Pavía.

El proyecto plantea adicionar cuatro párrafos al artículo 39 de la Ley de Registro Público de la Propiedad.

En caso de aprobarse, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, y tanto el Ejecutivo como los notarios dispondrán de 90 días para adecuar sus procedimientos.

