Propone Herminia Gómez extender la vigencia de permisos especiales para personas con discapacidad

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de reducir las barreras administrativas y garantizar un trato digno y accesible a las personas con discapacidad, la Diputada Herminia Gómez Carrasco del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua presentó una Proposición con Carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Subsecretaría de Movilidad, a adoptar medidas que amplíen la vigencia de los permisos especiales de estacionamiento para personas con discapacidad permanente.

Chihuahua, Chih .- Actualmente, estos permisos suelen expedirse con una duración máxima de un año, sin distinguir entre discapacidades temporales o permanentes. Esta práctica obliga a las personas con discapacidad a renovar anualmente el documento, implicando tiempo, gastos y traslados innecesarios.

- Publicidad - HP1

La propuesta que fue aprobada por unanimidad en el H. Congreso del Estado, busca en los casos de discapacidad permanente, la vigencia del permiso especial sea equivalente a la de la licencia de conducir o, en su caso, de una duración más amplia. Con ello se pretende eliminar obstáculos burocráticos, facilitar la movilidad y fortalecer la autonomía de las personas con discapacidad.

La Diputada Herminia señaló que esta medida representa un paso importante hacia la accesibilidad administrativa y el cumplimiento de los compromisos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como en la legislación estatal en materia de inclusión.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.